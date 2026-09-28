El Gobierno de Tucumán ofrece 45 profesorados y tecnicaturas

Para aquellos que están pensando en estudiar una carrera corta, con rápida salida laboral, o un profesorado sobre disciplinas específicas, la educación superior no universitaria puede ser una opción. El Ministerio de Educación presentará su plataforma con 45 ofertas académicas y ofrecerá una charla destinada a 300 estudiantes del secundario de distintas escuelas. La actividad se realizará el lunes, de 8 a 12, en el colegio de las Hermanas Esclavas, La Madrid 1.150, en el marco de la Semana de la Educación Superior “Conocimiento, innovación y futuro”, que se extenderá hasta el viernes. Se dictarán talleres y mesas paneles en toda la provincia.
El Ministerio de Educación cuenta con 55 institutos de formación docente y 71 institutos de formación técnica en distintas localidades, donde estudian más de 14.200 estudiantes en forma gratuita . Entre las carreras de formación docente se puede optar por educación especial, francés, inglés, educación secundaria en informática, ciencias políticas, matemática, educación física, biología, química, historia, geografía, educación primaria, nivel inicial, lengua y literatura, música, economía, danza folclórica y expresión corporal.
La oferta de formación profesional incluye tecnicaturas superiores en enfermería, radiología, esterilización, farmacia, análisis clínicos, gastronomía internacional, agente sociosanitario, automatización y robótica industrial, computación y redes, bioenergía, desarrollo de software, administración pública orientada al desarrollo local, gestión ambiental, agroindustria de los alimentos, agroecología, industrialización de productos agropecuarios, gestión de la producción agropecuaria, tecnología y biotecnología de los alimentos, gestión y organización de eventos, turismo, traductorado de inglés, seguridad pública y servicios penitenciarios con orientación en seguridad, tratamiento e inserción social.
En Monteros
Paralelamente a la presentación, de 10 a 18, en Crisóstomo Alvarez 245, de Monteros, se realizará la capacitación docente “La práctica docente en construcción, reflexiones, saberes y experiencias situadas”, destinadas a 400 docentes de los niveles secundario y superior. A la vez, de 8 a 15.20, en el Instituto de Perfeccionamiento Docente , de Córdoba 751, de capital, se dictara el curso sobre “La educación especial y la educación superior en clave pedagógica”, destinado a 80 docentes. Y de 19 a 20.30 en el Instituto San Miguel, Monteagudo 341, se ofrecerá el taller sobre “Marco normativo aplicado a las instituciones educativas del nivel superior no universitario en Tucumán”, para 80 estudiantes de nivel superior.
La semana proseguirá el martes, a las 8.30, en el hotel Catalinas Park, la ministra, Susana Montaldo, abrirá la Jornada de Innovación, Tecnología y Gestión en Red para Tecnicaturas Superiores , destinada a los alumnos del último curso de las tecnicaturas de nivel superior. Se realizarán distintas actividades como un conversatorio sobre “Economía del conocimiento: Cluster Tucuman”, a cargo integrantes del IDEP, una charla sobre “Energías renovables (INTI ) y dos mesas paneles, una sobre prácticas profesionalizantes , y otra titulada “Nuevos empleos en entornos digitales: emprendedurismo”.
Además, se realizará el 2° Encuentro de Capacitación “La educación especial y la educación superior en clave pedagógica”, en el Instituto de Perfeccionamiento Docente de Córdoba 751, y el taller “Marco normativo aplicación de las instituciones educativas del niel superior”, en IES Marchetti. Las actividades continuarán hasta el viernes inclusive.