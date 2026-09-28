SociedadEducación

El Gobierno de Tucumán ofrece 45 profesorados y tecnicaturas

Arranca la semana de la Educación Especial. Capacitaciones para egresados.

EVENTO. La apertura se hará a las 8 de hoy, en las Hermanas Esclavas.
EVENTO. La apertura se hará a las 8 de hoy, en las Hermanas Esclavas.
Hace 4 Hs

Para aquellos que están pensando en estudiar una carrera corta, con rápida salida laboral, o un profesorado sobre disciplinas específicas, la educación superior no universitaria puede ser una opción. El Ministerio de Educación presentará su plataforma con 45 ofertas académicas y ofrecerá una charla destinada a 300 estudiantes del secundario de distintas escuelas. La actividad se realizará el lunes, de 8 a 12, en el colegio de las Hermanas Esclavas, La Madrid 1.150, en el marco de la Semana de la Educación Superior “Conocimiento, innovación y futuro”, que se extenderá hasta el viernes. Se dictarán talleres y mesas paneles en toda la provincia.

El Ministerio de Educación cuenta con 55 institutos de formación docente y 71 institutos de formación técnica en distintas localidades, donde estudian más de 14.200 estudiantes en forma gratuita . Entre las carreras de formación docente se puede optar por educación especial, francés, inglés, educación secundaria en informática, ciencias políticas, matemática, educación física, biología, química, historia, geografía, educación primaria, nivel inicial, lengua y literatura, música, economía, danza folclórica y expresión corporal.

Montaldo reclamó fondos a Nación para que más escuelas de Tucumán puedan sumar una hora de clases

Montaldo reclamó fondos a Nación para que más escuelas de Tucumán puedan sumar una hora de clases

La oferta de formación profesional incluye tecnicaturas superiores en enfermería, radiología, esterilización, farmacia, análisis clínicos, gastronomía internacional, agente sociosanitario, automatización y robótica industrial, computación y redes, bioenergía, desarrollo de software, administración pública orientada al desarrollo local, gestión ambiental, agroindustria de los alimentos, agroecología, industrialización de productos agropecuarios, gestión de la producción agropecuaria, tecnología y biotecnología de los alimentos, gestión y organización de eventos, turismo, traductorado de inglés, seguridad pública y servicios penitenciarios con orientación en seguridad, tratamiento e inserción social.

En Monteros

Paralelamente a la presentación, de 10 a 18, en Crisóstomo Alvarez 245, de Monteros, se realizará la capacitación docente “La práctica docente en construcción, reflexiones, saberes y experiencias situadas”, destinadas a 400 docentes de los niveles secundario y superior. A la vez, de 8 a 15.20, en el Instituto de Perfeccionamiento Docente , de Córdoba 751, de capital, se dictara el curso sobre “La educación especial y la educación superior en clave pedagógica”, destinado a 80 docentes. Y de 19 a 20.30 en el Instituto San Miguel, Monteagudo 341, se ofrecerá el taller sobre “Marco normativo aplicado a las instituciones educativas del nivel superior no universitario en Tucumán”, para 80 estudiantes de nivel superior.

Elías de Pérez pidió a Jaldo la renuncia de Montaldo: "La educación de nuestros chicos no puede seguir dependiendo de la suerte"

Elías de Pérez pidió a Jaldo la renuncia de Montaldo: La educación de nuestros chicos no puede seguir dependiendo de la suerte

La semana proseguirá el martes, a las 8.30, en el hotel Catalinas Park, la ministra, Susana Montaldo, abrirá la Jornada de Innovación, Tecnología y Gestión en Red para Tecnicaturas Superiores , destinada a los alumnos del último curso de las tecnicaturas de nivel superior. Se realizarán distintas actividades como un conversatorio sobre “Economía del conocimiento: Cluster Tucuman”, a cargo integrantes del IDEP, una charla sobre “Energías renovables (INTI ) y dos mesas paneles, una sobre prácticas profesionalizantes , y otra titulada “Nuevos empleos en entornos digitales: emprendedurismo”.

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

“Para mí esto es un milagro”: la ministra Montaldo detalló cómo el Ministerio de Educación volcará el millón de dólares de la Justicia en las escuelas tucumanas

Además, se realizará el 2° Encuentro de Capacitación “La educación especial y la educación superior en clave pedagógica”, en el Instituto de Perfeccionamiento Docente de Córdoba 751, y el taller “Marco normativo aplicación de las instituciones educativas del niel superior”, en IES Marchetti. Las actividades continuarán hasta el viernes inclusive.

Temas TucumánMonterosMinisterio de Educación de TucumánSusana Montaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo detalló qué obras se realizarán en Tucumán para mitigar el impacto de El Niño

Jaldo detalló qué obras se realizarán en Tucumán para mitigar el impacto de "El Niño"

El Colegio Nacional recupera sus rejas originales

El Colegio Nacional recupera sus rejas originales

Investigan a una abogada por el robo de una billetera y compras fraudulentas en Tucumán

Investigan a una abogada por el robo de una billetera y compras fraudulentas en Tucumán

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo de la jueza Laura de Marinis

El Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo de la jueza Laura de Marinis

Cambió el trámite de la AUH: qué deben hacer las familias para cobrar el dinero retenido

Cambió el trámite de la AUH: qué deben hacer las familias para cobrar el dinero retenido

Lo más popular
Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?
1

Doc, ¿De qué corno vamos a vivir cuando nuestro conocimiento no valga un mango?

Primavera-verano 2027: las tendencias que empiezan a definir el verano
2

Primavera-verano 2027: las tendencias que empiezan a definir el verano

Teatro, música y danza: las propuestas culturales que hay este domingo en Tucumán
3

Teatro, música y danza: las propuestas culturales que hay este domingo en Tucumán

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán
4

Se registraron 58 refugios de colectivos vandalizados en San Miguel de Tucumán

Romper una parada puede implicar un castigo de entre tres meses y cuatro años de prisión
5

Romper una parada puede implicar un castigo de entre tres meses y cuatro años de prisión

Ranking notas premium
El Gobierno de Tucumán gestiona deuda por hasta $100.000 millones con banca privada
1

El Gobierno de Tucumán gestiona deuda por hasta $100.000 millones con banca privada

Un tucumano junto a Macri en Jujuy y Manzur en Las Talitas, tras la foto con CFK
2

Un tucumano junto a Macri en Jujuy y Manzur en Las Talitas, tras la foto con CFK

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino
3

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

¿La generación ansiosa o la más educada de la historia?
4

¿La generación ansiosa o la más educada de la historia?

Calendario laboral: quedan tres meses del año, pero no la misma batería
5

Calendario laboral: quedan tres meses del año, pero no la misma batería

Más Noticias
Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Más equipos, menos campeonato: qué le pasa al fútbol argentino

Cuatro Nobel y el Nobel que no fue en LA GACETA Literaria

Cuatro Nobel y el Nobel que no fue en LA GACETA Literaria

“Tomé el quirófano como lugar de investigación”: la historia de Nicanor Isse, el cirujano tucumano pionero del lifting endoscópico

“Tomé el quirófano como lugar de investigación”: la historia de Nicanor Isse, el cirujano tucumano pionero del lifting endoscópico

La Expo cierra la tranquera en la Rural: hasta qué hora se la puede visitar

La Expo cierra la tranquera en la Rural: hasta qué hora se la puede visitar

Camino del Perú: piden que los desarrolladores acompañen con obras

Camino del Perú: piden que los desarrolladores acompañen con obras

Sexualmente hablando: recesión sexual

Sexualmente hablando: recesión sexual

La Casa Histórica se abre a la música de raíz folclórica

La Casa Histórica se abre a la música de raíz folclórica

Comentarios