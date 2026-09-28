El Gobierno de Tucumán ofrece 45 profesorados y tecnicaturas

Para aquellos que están pensando en estudiar una carrera corta, con rápida salida laboral, o un profesorado sobre disciplinas específicas, la educación superior no universitaria puede ser una opción. El Ministerio de Educación presentará su plataforma con 45 ofertas académicas y ofrecerá una charla destinada a 300 estudiantes del secundario de distintas escuelas. La actividad se realizará el lunes, de 8 a 12, en el colegio de las Hermanas Esclavas, La Madrid 1.150, en el marco de la Semana de la Educación Superior “Conocimiento, innovación y futuro”, que se extenderá hasta el viernes. Se dictarán talleres y mesas paneles en toda la provincia.