Montaldo reclamó fondos a Nación para que más escuelas de Tucumán puedan sumar una hora de clases
Resumen para apurados
- La ministra de Educación de Tucumán, Susana Montaldo, reclamó este lunes fondos a la Nación para poder sumar una hora de clase en más escuelas provinciales por demoras en los giros.
- La funcionaria explicó que Nación regularizó los envíos solo de manera parcial, lo que frenó la extensión horaria prevista mientras la provincia continúa tramitando los recursos.
- La provincia incorporará 200 antenas Starlink para conectar escuelas rurales y avanza en capacitar docentes en nuevas tecnologías ante los desafíos de las evaluaciones educativas.
La ministra de Educación, Susana Montaldo, aseguró este lunes que varias escuelas de la provincia todavía no pudieron incorporar una hora más de clases debido a la falta de envío de fondos por parte del Gobierno nacional. La funcionaria sostuvo que la Nación “ha regularizado a medias” la situación y afirmó que la Provincia continúa realizando gestiones para avanzar con la jornada extendida.
“Nosotros teníamos una gran cantidad de escuelas que iban a tener una hora más y no ha mandado los fondos la Nación, no se ha podido incorporar”, explicó la ministra al ser consultada por la situación de la jornada extendida. Según explicó, el envío de recursos fue regularizado parcialmente, aunque todavía no alcanza para que todos los establecimientos que estaban previstos puedan implementar la ampliación horaria. “No obstante, seguimos tramitando”, contó.
Conectividad para las escuelas rurales
En paralelo, la ministra destacó que Tucumán recibirá 200 antenas Starlink, que serán destinadas principalmente a establecimientos ubicados en zonas rurales. El objetivo, explicó, es mejorar la conectividad y avanzar en el equipamiento tecnológico de las escuelas.
Montaldo señaló que también se trabaja para que la mayor cantidad posible de establecimientos pueda contar con una sala de computación equipada y con acceso a internet.
La conectividad aparece además como uno de los desafíos que atraviesa el sistema educativo frente a los cambios tecnológicos. En ese sentido, la funcionaria destacó que alrededor de 20.000 docentes tucumanos ya realizaron un curso de inteligencia artificial y que casi 15.000 lograron aprobarlo.
Para Montaldo, ese nivel de participación representa una muestra del compromiso de los docentes con su formación. “Es dejar de su tiempo libre, destinarlo a la capacitación para poder brindar una mejor educación”, sostuvo.
La mirada de Montaldo sobre las pruebas PISA
Otro de los temas abordados por la ministra fueron las pruebas PISA. Montaldo aclaró que los resultados disponibles corresponden a la Argentina y no permiten establecer un diagnóstico específico sobre Tucumán.
La funcionaria señaló que los resultados descendieron alrededor de 12 puntos a nivel internacional y consideró que el fenómeno debe analizarse teniendo en cuenta los cambios que produjo la tecnología en la vida cotidiana.
“Yo creo que puede ser producto de la invasión de información a través de los distintos medios, la información digital”, planteó.
Frente a ese escenario, Montaldo consideró necesario encontrar un equilibrio entre el uso de dispositivos electrónicos y herramientas tradicionales como la lectura en papel y la escritura a mano.
“Muchas veces el escribir ayuda a la memoria”, explicó, y remarcó también la importancia de enseñar a los estudiantes a analizar de manera crítica la información que reciben.
La ministra recordó que los alumnos que participan de PISA tienen 15 años y son seleccionados mediante un sorteo, independientemente del curso al que concurran. También destacó que en la última evaluación la prueba se realizó por primera vez mediante computadoras.
Según Montaldo, esto pudo representar una dificultad adicional para algunos estudiantes, especialmente en sectores del interior donde todavía existen establecimientos que no cuentan con salas de computación.
“Responder una prueba de ese modo también ha sido novedoso y les ha llevado más tiempo”, sostuvo.
El reconocimiento a los docentes
Durante el acto por el Día del Maestro, Montaldo también puso en valor el trabajo cotidiano de los más de 40.000 docentes que, según indicó, forman parte del sistema educativo provincial.
Unos 150 docentes fueron reconocidos durante la jornada en representación del conjunto de educadores tucumanos. La ministra destacó además el crecimiento de la participación de estudiantes en las ferias de ciencias y en las olimpíadas matemáticas.
Según explicó, los proyectos presentados en las ferias de ciencias se duplicaron y también se duplicó la participación en las olimpíadas matemáticas. Para Montaldo, detrás de esos resultados está el acompañamiento de los docentes que incentivan a los alumnos y les brindan herramientas para desarrollar sus proyectos.
“Cada día se ponen el delantal, van a la escuela a atender a los chicos, a todas sus necesidades y a tratar de dar una respuesta”, afirmó.
Consultada finalmente por el pedido de un legislador para que concurra a la Legislatura a brindar explicaciones por los resultados de las pruebas PISA, Montaldo evitó entrar en la polémica y sostuvo que se trata de una decisión que corresponde al Poder Legislativo.
“No tengo que contestar. Es un pedido que él hace”, respondió.