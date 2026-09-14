Montaldo reclamó fondos a Nación para que más escuelas de Tucumán puedan sumar una hora de clases

“Nosotros teníamos una gran cantidad de escuelas que iban a tener una hora más y no ha mandado los fondos la Nación, no se ha podido incorporar”, explicó la ministra al ser consultada por la situación de la jornada extendida. Según explicó, el envío de recursos fue regularizado parcialmente, aunque todavía no alcanza para que todos los establecimientos que estaban previstos puedan implementar la ampliación horaria. “No obstante, seguimos tramitando”, contó.