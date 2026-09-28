Una jueza de Estados Unidos habilitó a un fondo buitre a pedir embargos por Aerolíneas Argentinas

El extenso periplo judicial tiene sus raíces en el reclamo impulsado en 2008 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por el grupo español Marsans, por entonces controlante de la aerolínea de bandera. Tras un fallo favorable de dicho tribunal arbitral en 2017 por más de 320 millones de dólares y la ratificación del laudo en 2019, los derechos de litigio fueron cedidos primero al fondo Burford Capital y posteriormente a Titan Consortium, firma que acudió a la justicia de EE.UU. en 2021 para validar la ejecución.