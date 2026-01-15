El Gobierno empezó a negociar la venta de acciones de Aerolíneas Argentinas

Esa condición se volvió determinante a la hora de analizar posibles interesados. LATAM, por ejemplo, fue una de las primeras compañías en evaluar la operación. Sin embargo, el grupo de capitales chilenos no estaría dispuesto a conservar la marca Aerolíneas Argentinas. En toda la región, LATAM opera bajo un nombre paraguas acompañado por la identificación del país, como ocurrió con Latam Argentina. A eso se suma el antecedente de su salida del país y el cierre de su filial local antes de la pandemia, factores que la relegan en la consideración oficial, aunque no la descartan por completo.