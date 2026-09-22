Protesta de taxistas en Tucumán: por qué estalló el reclamo contra las apps y el municipio capitalino
Resumen para apurados
- Taxistas protestaron este martes frente a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para exigir controles y el cumplimiento de la ordenanza a las aplicaciones de transporte.
- El reclamo surgió tras denunciar falta de inspecciones prometidas por la intendenta Chahla hace 40 días y el uso de autos con más de 20 años de antigüedad en plataformas digitales.
- La protesta profundiza el debate sobre la regulación de las apps en la capital provincial, obligando a las autoridades a definir medidas de fiscalización equitativas.
La protesta de los taxistas volvió a instalar este martes el conflicto por el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en San Miguel de Tucumán. Los trabajadores se concentraron esta mañana frente a la Municipalidad, donde reclamaron controles sobre los vehículos que operan mediante plataformas y exigieron que se cumpla la normativa que regula la actividad.
Julio Rodríguez, secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis en Tucumán, explicó a LA GACETA que el sector presentó una impugnación administrativa contra el artículo 521 y cuestionó una resolución vinculada con el registro de conductores asociados.
“Queremos que se cumpla la ordenanza”, resumió Rodríguez al plantear el reclamo de los taxistas. Según explicó, la normativa establece requisitos para quienes prestan el servicio, entre ellos la antigüedad de los vehículos, la licencia profesional correspondiente, el carnet de sanidad y el seguro contra terceros transportados.
Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con los vehículos que trabajan mediante aplicaciones. Rodríguez afirmó que detectaron automóviles que, según su interpretación de la normativa vigente, no cumplen con los requisitos de antigüedad.
“Hoy estamos viendo autos que tienen más de 20 años que están trabajando con la aplicación”, sostuvo. En ese sentido, cuestionó que desde el área municipal encargada del control se haya reconocido recientemente que algunas plataformas permiten inscribir vehículos que quedarían fuera de los límites establecidos por la ordenanza.
El reclamo contra el municipio
Rodríguez apuntó directamente contra la Municipalidad y sostuvo que los taxistas vienen reclamando controles desde hace tiempo. Según afirmó, el sector no pretende impedir el funcionamiento de las aplicaciones, sino que exige que todos los prestadores estén sujetos a las mismas condiciones.
“Queremos que las aplicaciones funcionen, pero en total legalidad como dice la ordenanza 5.483, igualdad de condiciones”, afirmó.
El dirigente también recordó una reunión que los taxistas mantuvieron semanas atrás con la intendenta Rossana Chahla. Según relató, en ese encuentro la jefa municipal se comunicó con autoridades de Sutrappa y pidió que se hiciera cumplir la normativa. “Pasaron 40 días y nadie ha visto ningún control”, cuestionó Rodríguez.
En ese marco, sostuvo que el sector considera que el municipio debe intensificar las inspecciones y evitar que los taxistas tengan que competir con vehículos que, según denuncian, no reúnen las mismas exigencias.
La discusión por los controles
Rodríguez aseguró que los taxistas no se oponen a que se controle también a quienes trabajan con vehículos habilitados como taxis. “Nosotros no estamos en contra del control”, señaló, aunque reclamó que las inspecciones se realicen “por igual”.
El dirigente cuestionó además que el sector sea responsabilizado por las dificultades que atraviesa el municipio para regular la actividad. “Lo que necesitan regularizar y reglamentar esto son ellos”, sostuvo.
Durante la protesta, también rechazó las acusaciones de violencia contra los manifestantes y aseguró que la concentración se realizó de manera pacífica. A la vez, pidió disculpas a los vecinos por las dificultades generadas en el tránsito.
Qué pasó con el corte de calles
La protesta se desarrolló frente al edificio municipal y afectó la circulación en la zona de 9 de Julio y La Madrid.
Rodríguez sostuvo que los taxistas no fueron quienes dispusieron el corte y responsabilizó a la propia Municipalidad por las restricciones al tránsito. Según explicó, los trabajadores habían concurrido para presentar la documentación y realizar el reclamo administrativo.
“Nosotros no hemos cortado nada”, afirmó, y agregó que la intención del sector era estacionar de manera que quedara habilitado el paso vehicular.