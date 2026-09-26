Boca buscará seguir de racha y Racing quiere dar el golpe en la Copa Argentina

Boca Juniors y Racing volverán a verse las caras en un partido que promete mucho más que 90 minutos de fútbol. El “Xeneize” y la “Academia” se enfrentarán mañana desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina, con un lugar en las semifinales como premio. Andrés Gariano será el árbitro de un duelo que llega atravesado por realidades diferentes y por una semana cargada de polémica para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.