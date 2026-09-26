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Boca buscará seguir de racha y Racing quiere dar el golpe en la Copa Argentina

El “Xeneize” y la “Academia” se enfrentan desde las 17 en el Gigante de Arroyito. Boca llega con 14 partidos sin perder y Racing intentará aprovechar su levantada para meterse en las semifinales.

REGRESO. El arquero Leandro Brey será el reemplazante del colombiano Álvaro Montero.
REGRESO. El arquero Leandro Brey será el reemplazante del colombiano Álvaro Montero.
Por Carlos Chirino Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Boca y Racing jugarán mañana a las 17 en Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina, con el pase a semifinales como objetivo central.
  • Boca llega con 14 partidos invicto tras un fallo de AFA a su favor por el reclamo de Vélez, mientras Racing busca recuperarse de una floja campaña local.
  • El ganador avanzará a semifinales; para el Xeneize significará seguir con vida en tres frentes, y para la Academia, salvar el rumbo de la temporada.
Resumen generado con IA

Boca Juniors y Racing volverán a verse las caras en un partido que promete mucho más que 90 minutos de fútbol. El “Xeneize” y la “Academia” se enfrentarán mañana desde las 17, en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina, con un lugar en las semifinales como premio. Andrés Gariano será el árbitro de un duelo que llega atravesado por realidades diferentes y por una semana cargada de polémica para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

La AFA explicó por qué rechazó el reclamo de Vélez y mantuvo a Boca en la Copa Argentina

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El equipo de La Ribera llega en uno de sus mejores momentos de la temporada. Acumula 14 partidos sin derrotas, viene de vencer 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro y continúa con vida en los tres frentes que disputa. Además de avanzar en la Copa Argentina, el “Xeneize” está en las semifinales de la Copa Sudamericana y pelea por los primeros puestos del Torneo Clausura.

La clasificación ante Vélez, sin embargo, dejó un capítulo que todavía resuena. Luego del empate 0-0, Boca se impuso por penales con Álvaro Montero como figura, pero la dirigencia del “Fortín” denunció posteriormente que el rival había inscripto seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando el máximo permitido es de cinco.

Después de 20 días de incertidumbre, el Tribunal de Disciplina de AFA resolvió mantener el resultado del partido y sancionar económicamente a Boca, al considerar que no había obtenido ventaja deportiva porque Ángel Romero, uno de los futbolistas involucrados, permaneció en el banco. Vélez apeló la decisión y posteriormente realizó una nueva presentación urgente para intentar frenar el cotejo ante Racing, pero el pedido fue declarado inadmisible.

Buen momento

Con todo eso detrás, Boca buscará trasladar su buen momento al campo de juego. El plantel arribó a Rosario y fue recibido por miles de hinchas en las inmediaciones del hotel. Hubo autógrafos, fotos y una fiesta azul y oro que tuvo a Leandro Paredes como principal protagonista.

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En la Copa Argentina, el equipo de Arruabarrena había superado 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y luego repitió resultado ante Sarmiento. Ante Vélez sufrió mucho más y necesitó de los penales para avanzar.

Racing llega con una realidad diferente, aunque la Copa Argentina le ofrece una posibilidad concreta de cambiar el rumbo de su temporada. La “Academia” viene de derrotar a Sarmiento y abandonar el último puesto de la Zona B. Con ocho puntos marcha anteúltima y todavía sueña con meterse en los playoffs. En la tabla anual, en cambio, aparece 23°, con 29 unidades.

Su recorrido en la Copa Argentina muestra otra cara. Eliminó a San Martín de Formosa, goleó 4-1 a Defensa y Justicia y en octavos dejó afuera a Belgrano, último campeón del Apertura. Ahora tendrá enfrente a Boca, un rival que en los últimos años le presentó más de un problema en los mano a mano.

Dudas

Juan Pablo Vojvoda mantiene dos incógnitas para definir el equipo. Ezequiel Cannavo, recuperado de una molestia muscular, podría ingresar por Gonzalo Escudero, lo que provocaría el regreso de una línea de cuatro defensores. Además, Lautaro Díaz quedó desafectado por una sobrecarga muscular y su lugar podría ser ocupado por Duván Vergara, Toto Fernández o Tomás Conechny.

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En Boca, en tanto, Álvaro Montero no estará por su convocatoria a la Selección de Colombia. Leonel Flores fue liberado por Argentina y podrá jugar. Por eso, el único cambio que se perfila es el ingreso de Leandro Brey en el arco.

 Rosario espera por otro capítulo de un duelo con historia y mucho en juego. Boca quiere mantener su marcha firme hacia los tres objetivos; Racing busca dar otro golpe en la Copa que le viene ofreciendo una oportunidad distinta. Esta vez, no habrá margen para especulaciones: uno de los dos seguirá camino a las semifinales.

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