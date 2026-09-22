Revés judicial para Boca: suspendieron parte del nuevo reglamento de abonados
La Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por seis abonados y ordenó al club mantener sus ubicaciones. También suspendió provisoriamente la exigencia del 80% de asistencia y las restricciones para ceder los abonos. Boca pidió dejar sin efecto la resolución.
Resumen para apurados
- La Justicia porteña frenó cautelarmente para seis socios el nuevo reglamento de abonos de Boca, al rechazar la exigencia del 80% de asistencia para renovar ubicaciones.
- La norma aprobada por la gestión de Riquelme limitaba la cesión y exigía alta concurrencia. Boca apeló la medida alegando que busca optimizar la capacidad de La Bombonera.
- El fallo sienta un precedente al considerar a los abonados como consumidores, lo que podría desatar una ola de demandas similares y obligar a revisar el sistema de accesos.
Boca recibió un revés judicial por la implementación de su nuevo Reglamento de Abonos. El Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo Nº 26 concedió una medida cautelar a favor de seis abonados que cuestionaron las nuevas condiciones establecidas por la institución.
El juez Mario Olano Melo ordenó a la Comisión Directiva encabezada por Juan Román Riquelme abstenerse de dar de baja, declarar caducos, transferir o reasignar a terceros los lugares correspondientes a los demandantes.
Además, estableció un plazo de cinco días para que Boca permita el pago y la renovación de esos abonos, conservando las ubicaciones y los derechos que tenían habitualmente.
La cautelar también dejó provisoriamente sin efecto para los demandantes dos de los puntos centrales del nuevo reglamento: la obligación de alcanzar un 80% de asistencia a los partidos como local para poder renovar y la limitación para transferir el abono únicamente a una lista previamente establecida de hasta seis socios.
El fallo consideró que los abonados poseen la condición de consumidores debido a que realizan un pago adicional y específico al valor de la cuota social.
Boca respondió y defendió el reglamento
El nuevo sistema establece que los abonados deben confirmar su presencia en La Bombonera hasta un día antes de cada encuentro. En caso de no asistir, pueden liberar su ubicación mediante el programa Abono Solidario o cederla a alguno de los seis socios previamente registrados.
La dirigencia sostiene que el objetivo es mejorar el aprovechamiento de las ubicaciones disponibles ante la elevada demanda existente para ingresar al estadio.
Tras conocerse la medida cautelar, Boca comunicó que solicitó que la resolución sea dejada sin efecto. El club señaló que el reglamento fue aprobado por la Comisión Directiva mediante el Acta Nº 4 de septiembre de 2024 y remarcó que no tiene carácter retroactivo.
También aclaró que las cesiones realizadas mediante Abono Solidario no son contabilizadas como inasistencias y ratificó su intención de avanzar con un sistema que, según su postura, permita un acceso más eficiente e igualitario para los socios.
El frente judicial se suma a otro expediente que mantiene en expectativa al club. Boca también aguarda una resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA por la denuncia de alineación indebida correspondiente al partido frente a Vélez por la Copa Argentina.