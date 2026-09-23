“No me estoy justificando”: Orión recordó la patada que lesionó a Paredes durante una práctica de Boca

“Una de las cosas más feas que me ha tocado en el fútbol lo que me pasó con él”, recordó Orión durante una entrevista en el programa de streaming "Todo por la Misma". El ex arquero también explicó que, más allá de haber pedido disculpas en aquel momento, decidió atravesar internamente el episodio. “En la vida uno no quiere hacerle daño a nadie. Íntimamente la pasé mal, me la comí yo, no tengo por qué exteriorizarlo. En su momento le pedí disculpas porque uno no sabe cómo reaccionar”, explicó.