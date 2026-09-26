En un final caliente, Rosario Central festejó de la mano de Di María

¿Fue penal?

En otra de las acciones discutidas, Estudiantes reclamó una mano dentro del área de Central después de un cabezazo de Gaich. Los futbolistas pidieron la intervención del VAR, pero la jugada no fue revisada. Y cuando parecía que el partido iba a terminar con Estudiantes buscando el empate con desesperación, llegó el golpe definitivo. En la última acción, Muslera fue al área de Central para intentar aprovechar un córner. El “Canalla” recuperó la pelota y salió disparado de contra. Julián Fernández avanzó con el arco libre y puso el 3-1.