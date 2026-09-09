Di María despejó los rumores de retiro y reveló qué hará con su futuro

Resumen para apurados
- Ángel Di María descartó su retiro este martes en Arroyo Seco tras aclarar que seguirá en Rosario Central luego de la eliminación en la Copa Libertadores.
- Los rumores surgieron por dichos suyos tras quedar fuera del certamen continental, aunque explicó que habló con angustia y recordó que tiene contrato vigente hasta junio de 2027.
- El delantero ratificó su meta de clasificar a torneos internacionales y competir por títulos, con la mira puesta en la final de la Supercopa Internacional ante Estudiantes.
Ángel Di María salió al cruce de los rumores sobre un posible retiro. A los 38 años, el delantero brindó una conferencia de prensa en el predio de Rosario Central en Arroyo Seco y dejó en claro que pretende continuar jugando después de las versiones que surgieron tras la eliminación en la Copa Libertadores.
“Me quieren retirar, ja. No, estoy muy feliz”, expresó Di María, que tiene contrato con el “Canalla” hasta finales de junio de 2027.
Las especulaciones habían aumentado por una declaración suya después de la eliminación frente al conjunto brasileño. “Ahora va a tocar pensar y ver qué es lo que quiero seguir haciendo”, había señalado entonces. Sin embargo, explicó que aquellas palabras estuvieron atravesadas por el impacto de la derrota.
“Fueron desde la angustia. Yo no abandono. Esto tiene un punto y seguido, porque queda mucho por lo que luchar todavía”, afirmó.
El campeón del mundo también ratificó cuáles son sus objetivos desde que decidió regresar al club en el que comenzó su carrera. “Soy el primero que quiere ganar y volví porque quiero seguir ganando cosas y meter a Central en copas”, sostuvo.
Di María habló del clima que atraviesa Rosario Central
La eliminación internacional y el empate 1-1 frente a Newell's en el clásico rosarino aumentaron la tensión alrededor del equipo. Di María reconoció la impaciencia, aunque consideró que la situación deportiva del club no coincide con el clima que se generó.
“La gente está muy nerviosa. Creo que estamos pasando un buen momento en Central, el club viene creciendo, logrando títulos, jugando todas las competiciones”, analizó.
También apuntó contra parte de la repercusión mediática. “De este lado de la vereda estamos muy bien y parece que estamos del otro lado. A veces la prensa lleva a que todo esto se vaya para este lado, pero estamos tranquilos”, señaló.
Di María reconoció la frustración que provocaron las eliminaciones, pero recordó la dificultad que supone competir en el fútbol argentino. “Gana uno solo, es la realidad del fútbol. La ilusión que tenía la gente con la Libertadores y la Copa Argentina también la teníamos, pero a veces las cosas no se dan”, explicó.
“Cualquiera le gana a cualquiera en el fútbol argentino. No es fácil”, agregó.
Pese al malestar que percibe alrededor del equipo, el delantero confía en que el acompañamiento continuará durante la recta final de la temporada. “Sé que nos apoyarán a morir en lo que queda del campeonato”, afirmó.
Con contrato hasta junio de 2027 y la final de la Supercopa Internacional ante Estudiantes todavía en el horizonte, Di María despejó cualquier duda sobre su futuro inmediato: por ahora, el retiro no está entre sus planes.