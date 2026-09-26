Rosario Central campeón: doblete de Di María, remontada ante Estudiantes y final con escándalo

Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional tras vencer 3-1 a Estudiantes de La Plata en una final que tuvo prácticamente de todo. Ángel Di María, con un doblete, fue la gran figura de la remontada del “Canalla” en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, donde el calor, las lesiones, las polémicas arbitrales y una batalla campal sobre el cierre terminaron de configurar una definición cargada de tensión.