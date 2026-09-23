Qué necesita Atlético para meterse en los playoffs y cuáles son sus seis rivales en la recta final del Clausura

Resumen para apurados
- Tras caer ante Aldosivi en Mar del Plata, Atlético Tucumán quedó noveno y necesita sumar al menos diez puntos en seis fechas para acceder a los playoffs del Clausura.
- El equipo de Julio Falcioni suma 13 unidades y sufre por su baja cuota goleadora, mientras alterna su participación en el certamen con la semifinal de la Copa Argentina.
- El Decano deberá enfrentar a rivales directos y punteros como Rosario Central para clasificar entre los ocho mejores y evitar complicaciones con el promedio hacia 2027.
El gol de Tomás Fernández, en el José María Minella, alcanzó para cambiar el ánimo en Atlético. La clasificación a las semifinales de la Copa Argentina alimentó la ilusión, pero la derrota 1 a 0 contra Aldosivi, en Mar del Plata, le dejó una cuenta pendiente en el torneo Clausura: volvió a quedar afuera de la zona de playoffs. El panorama es claro: al "Decano" le quedan seis partidos y 18 puntos en disputa para intentar meterse entre los ocho mejores de la zona B.
El equipo de Julio César Falcioni marcha noveno, con 13 puntos en 10 fechas, producto de tres triunfos, cuatro empates y tres derrotas. Tiene +1 de diferencia de gol, pero River está por encima por haber convertido 13 goles contra los siete de los tucumanos. Sarmiento, séptimo, suma 16. La pelea está abierta, aunque el conjunto de 25 de Mayo y Chile necesita empezar a sumar de a tres para no depender de otros resultados.
¿Cuántos puntos necesita? La historia reciente da una pista: en el Apertura, el último clasificado de la zona entró con 21 puntos, y en el Clausura del año pasado 21 unidades alcanzaron para uno y no para otro. Llegar a 23, es decir, sumar 10 de los 18 en juego, le daría un margen para no depender de la diferencia de gol, su punto débil con apenas siete goles convertidos.
Barracas, un duelo directo
El primer obstáculo será Barracas Central, el sábado 3 de octubre en el José Fierro. El "Guapo" tiene 12 puntos, uno menos que su próximo rival, y acumula ocho partidos sin ganar entre todas las competencias. El equipo de Damián Ayude suele defender con línea de cinco y apostar por el orden, aunque le cuesta transformar la tenencia en situaciones claras.
Para el "Decano" será una oportunidad doble. Necesita ganar por primera vez como local en este Clausura y, además, superar a un rival directo. Un triunfo le permitiría empezar a recuperar terreno en la tabla y terminar con una sequía en el Monumental que ya se convirtió en una de las mayores preocupaciones del torneo.
Gimnasia, una prueba en La Plata
Después llegará Gimnasia. El "Lobo" suma 17 puntos y se ubica en la cuarta posición. El conjunto de Ariel Pereyra propone, busca asumir la iniciativa y tiene en Agustín Auzmendi a su carta ofensiva más peligrosa.
Su punto flojo aparece en el cierre de los partidos. Contra Banfield ganaba 2 a 1 y terminó empatando 2 a 2, pese a haber contado con situaciones para liquidarlo. Los dirigidos por Falcioni tendrán que resistir la presión inicial y aprovechar los espacios que pueda dejar un rival acostumbrado a adelantarse.
Dos líderes en el Monumental
Rosario Central será uno de los grandes desafíos. El "Canalla" comparte la cima con 18 puntos y viene de vencer 1 a 0 a Argentinos. Su propuesta no depende de tener la pelota: ante el "Bicho" apenas alcanzó el 40% de posesión, pero remató seis veces al arco contra tres de su rival.
Ángel Di María es el nombre de mayor peso, aunque su presencia se analiza partido a partido por una pubalgia. Ignacio Ovando, autor del gol contra Argentinos, se ganó un lugar central en el esquema de Jorge Almirón. La presión tras pérdida y la pelota parada son dos aspectos que el "Decano" deberá controlar.
El otro líder que visitará Tucumán será Argentinos, en la penúltima fecha. El "Bicho" había arrancado con cuatro triunfos consecutivos, pero después sumó apenas seis puntos sobre 18. Nicolás Diez apuesta por la posesión y tiene en Hernán López Muñoz a su generador de juego. Ante Central manejó el 60% de la pelota, pero tuvo menos profundidad que su rival.
Tigre y Banfield, las visitas del cierre
La cuarta salida será frente a Tigre, en Victoria. El "Matador" también suma 12 puntos y atraviesa una racha de cuatro partidos sin ganar. Ignacio Russo es su goleador y la referencia de un equipo que suele jugar con un solo delantero.
El cierre será contra Banfield, en el Sur. El "Taladro" tiene nueve puntos y atraviesa una realidad complicada en la pelea por los promedios. Pedro Troglio continúa como entrenador luego de que la dirigencia rechazara su renuncia. Con el escenario actual, Atlético y Banfield comenzarían 2027 con 27 puntos en la tabla de promedios.
La Copa Argentina, sin descuidar el torneo
En paralelo, Atlético deberá afrontar la semifinal de la Copa Argentina. El desafío de Falcioni será administrar el plantel para que el desgaste no vuelva a aparecer como en Mar del Plata. La derrota con Aldosivi mostró justamente las consecuencias de la seguidilla: menos intensidad, poca claridad y dificultades para generar juego. El receso le permitirá al plantel recuperar energías y corregir errores.
El "Decano" tiene dos caminos abiertos y ninguno puede ser descuidado. En el Clausura deberá recuperar posiciones para volver a meterse entre los ocho, mientras que en la Copa Argentina buscará dar otro paso hacia la final.