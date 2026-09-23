Qué necesita Atlético para meterse en los playoffs y cuáles son sus seis rivales en la recta final del Clausura

El gol de Tomás Fernández, en el José María Minella, alcanzó para cambiar el ánimo en Atlético. La clasificación a las semifinales de la Copa Argentina alimentó la ilusión, pero la derrota 1 a 0 contra Aldosivi, en Mar del Plata, le dejó una cuenta pendiente en el torneo Clausura: volvió a quedar afuera de la zona de playoffs. El panorama es claro: al "Decano" le quedan seis partidos y 18 puntos en disputa para intentar meterse entre los ocho mejores de la zona B.