Misiones suspende el pago anticipado de Ingresos Brutos en rutas y CAME celebra la medida

A través del Decreto 713, firmado el 30 de abril de 2026 y publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo misionero instruyó al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y suspender la aplicación del pago a cuenta de anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos vigente en los puestos de control fiscal en rutas provinciales, señaló la cámara en un comunicado.