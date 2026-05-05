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Misiones suspende el pago anticipado de Ingresos Brutos en rutas y CAME celebra la medida

A través de un decreto, el gobierno provincial flexibiliza de manera temporal el régimen de pago a cuenta del impuesto en controles fiscales viales.

Sistema tributario en Misiones. FOTO X @economisiones Sistema tributario en Misiones. FOTO X @economisiones
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Misiones suspendió por decreto el cobro anticipado de Ingresos Brutos en rutas, medida celebrada por CAME para aliviar la presión financiera sobre las empresas.
  • La norma flexibiliza regulaciones previas ante la crisis económica actual. El sector privado cuestionaba la inmovilización de capital y la burocracia en los controles fiscales viales.
  • Si bien agiliza el comercio, las cámaras empresarias exigen ahora mecanismos claros para la devolución de saldos a favor acumulados y mayor previsibilidad en el sistema tributario.
Resumen generado con IA

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó la decisión del gobierno de Misiones de suspender el régimen de pago a cuenta de Ingresos Brutos en controles fiscales de ruta, una medida por la que la entidad empresaria abogaba desde hacía tiempo.

A través del Decreto 713, firmado el 30 de abril de 2026 y publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo misionero instruyó al Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos a implementar un régimen especial, excepcional y de carácter temporal destinado a flexibilizar y suspender la aplicación del pago a cuenta de anticipos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos vigente en los puestos de control fiscal en rutas provinciales, señaló la cámara en un comunicado.

La normativa que regía hasta entonces -instrumentada mediante las Resoluciones Generales 056/2007 y 44/2021 de la Dirección General de Rentas- establecía el cobro anticipado del tributo sobre mercaderías que ingresaban al territorio provincial, operaciones de compraventa, remisiones entre fábricas o sucursales, entregas en depósito o en consignación, y servicios de transporte de cargas con origen en Misiones.

El decreto publicado este lunes reconoce expresamente que el actual contexto macroeconómico, caracterizado por restricciones financieras, caída de la actividad económica y aumento de los costos operativos, impacta de manera directa en la dinámica productiva y comercial de la provincia, afectando en particular a las pequeñas y medianas empresas.

CAME señaló que las cámaras empresarias asociadas valoraron la decisión oficial como un paso concreto en la dirección correcta. "La medida evita burocracia y trastornos a empresas proveedoras que abastecen a la economía misionera y a empresas de todo el país, que debían inmovilizar capital por anticipos cuya recuperación resultaba, en la práctica, compleja y prolongada", indicó en el texto institucional.

No obstante, en el sector se señaló que la suspensión del cobro en ruta constituye un avance parcial, y que persiste la necesidad de abordar de manera integral la situación de los saldos a favor acumulados por contribuyentes a lo largo de los últimos años, cuya magnitud representa un pasivo significativo para el sistema tributario provincial.

CAME espera que la reglamentación que dicte el Ministerio de Hacienda establezca también mecanismos concretos y accesibles para la compensación o devolución de los créditos fiscales existentes, dotando al proceso de la transparencia y previsibilidad que el sector productivo reclama.

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