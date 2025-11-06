¿Cómo eliminar o sustituir los impuestos distorsivos?

La recaudación tributaria consolidada argentina tiene un peso relativo del orden del 29% del PBI y se encuentra concentrada en relativamente pocos tributos. El IVA, el Impuesto provincial a los Ingresos Brutos, los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, el impuesto a las ganancias a personas humanas y jurídicas, el Impuesto a débitos y créditos bancarios y los Derechos de exportación, aportan el 85% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina, enumera el Iaraf. Si a los seis tributos mencionados se les agregan el impuesto a los combustibles, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TISH), los derechos de importación y los impuestos internos coparticipados, se tiene que el 94% de la recaudación consolidada argentina se concentra en 10 tributos, ocho nacionales, uno provincial y uno municipal.