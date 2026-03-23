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El peso de Ingresos Brutos a la hora de determinar los precios

Los empresarios ponen el foco en los impuestos.

La Dirección General de Rentas La Dirección General de Rentas
Hace 5 Hs

“Una vez más Ingresos Brutos lidera la lista de los que encarecen de manera determinante los precios de productos y servicios. La brecha que saca este gravamen por sobre los demás es muy elocuente. Este año superó el 60% contra un 54% del año pasado. Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”. Esa explicación fue realizada por Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la “Encuesta Anual de Impuestos de KPMG. Impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas”.

Entre otros resultados, el sondeo llegó a la conclusión de que el 60,81% de los empresarios dice que Ingresos Brutos sigue siendo el impuesto que más impacta en los productos y servicios que se venden. Asimismo, el 35,14% afirma que el marco fiscal obligó a desinvertir y el 60,8% que fue neutro.  La provincia de Buenos Aires sigue siendo la de mayor presión fiscal del país, acota.

Regímenes de retención

Además, el 83,78% posee saldos favor diversa magnitud del impuesto sobre los ingresos brutos por impuesto pagado en exceso producto de la proliferación de regímenes de retención. Entre las cuestiones puntuales de la encuesta anual, KPMG destaca las siguientes:

• Ingresos Brutos: ese impuesto se consolida año a año en el liderazgo absoluto de los tributos que encarecen de manera determinante los precios y servicios de las empresas. La brecha por sobre los demás es muy elocuente y persistente en el tiempo. Este año lo hace con un 60,81% de los resultados contra un 54% del año pasado. Le siguió el IVA con el 12,16%.

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• Aumento de Ingresos Brutos: casi un 30% de los encuestados advirtió incrementos de alícuotas en 2025. Las jurisdicciones mayormente mencionadas por dichas subas fueron (por orden): Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Se observa que aun siendo Ingresos Brutos el tributo mayormente identificado como nocivo para la actividad económica en los últimos años las autoridades fiscales siguen fijando nuevos aumentos.

• Saldos: resulta elocuente del funcionamiento anómalo de la estructura recaudatoria del impuesto sobre los Ingresos Brutos que solo un 16% de los contribuyentes consultados manifiesta que no poseen saldos a favor del gravamen. Consecuentemente, un 84% de los consultados (un 2% más que el año pasado y un 4% más que en el año 2023), posee saldos a favor de impuestos provinciales de magnitudes diversas. La generalización de este tipo de inmovilización financiera para las empresas es altamente perjudicial.

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• Inversiones: en la opinión mayoritaria de los encuestados (96%) se observa que el marco fiscal argentino o bien los obligó a desinvertir o en el mejor de los casos les permitió “mantener” las inversiones ya efectuadas. Sólo un 4% manifestó haber desarrollado en 2025 algún plan de expansión en términos de inversión. Este porcentaje muestra una baja de casi 3 puntos respecto a lo que manifestaban haber tenido expansión en sus negocios en 2024.

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