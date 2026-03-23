El peso de Ingresos Brutos a la hora de determinar los precios

“Una vez más Ingresos Brutos lidera la lista de los que encarecen de manera determinante los precios de productos y servicios. La brecha que saca este gravamen por sobre los demás es muy elocuente. Este año superó el 60% contra un 54% del año pasado. Es bastante improbable el éxito de una reforma fiscal profunda, que haga foco en la productividad y en el desarrollo, sin apuntar a una readecuación de este gravamen y a moderar fuertemente la superposición de regímenes de recaudación provinciales”. Esa explicación fue realizada por Fernando Quiroga Lafargue, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en Argentina y responsable de la “Encuesta Anual de Impuestos de KPMG. Impacto de los impuestos en la actividad económica y en los negocios desde la visión de las empresas”.