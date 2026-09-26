La economía quedó al borde de una recesión técnica, según la advertencia de los expertos

“Cayó 2,9% la actividad en julio respecto de junio, es la baja más alta desde que asumió Milei. El dato es muy malo y deja poco margen para una recuperación en el tercer trimestre. El escenario base es de recesión técnica”, escribió en X Claudio Caprarulo, director de Analytica. El economista agregó que “no hay argumentos para evitar cambiar la política económica”.