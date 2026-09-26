Alerta por ciclogénesis: cuándo llega el cambio de tiempo y cuáles serán las provincias más afectadas

Mientras en el centro y norte del país aún se puede disfrutar de las jornadas de calor con temperaturas cercanas a los 25 °C en la zona central y valores de entre 30 y 36 °C en parte de Cuyo y en todo el norte y las altas presiones en esas regiones siguen favoreciendo un día de buen tiempo, en la Patagonia el panorama es el opuesto. Según los modelos citados por Meteored, debido a un sistema de baja presión que avanza desde el Pacífico, las condiciones se mantienen entre lluvias y algunas nevadas en cotas altas de Neuquén y Mendoza que luego se trasladan al sur afectando principalmente a Chubut y dejando un escenario muy ventoso en el centro y norte patagónico. Para la noche del viernes, el sistema avanzó por el llano de Chubut, Río Negro y Neuquén.