Alerta por ciclogénesis: cuándo llega el cambio de tiempo y cuáles serán las provincias más afectadas
Un sistema de baja presión avanzará sobre el país a partir del domingo, dando fin a las jornadas cálidas. Se prevén 72 horas de inestabilidad, ráfagas de viento y acumulados de lluvia de hasta 100 mm en la franja central y el Litoral.
La calidez de la que desde ayer disfrutan provincias del centro y el norte argentino pronto podrá virar en un sistema de baja presión que teñirá los cielos de gris y provocará un descenso significativo de la temperatura. Mientras la primavera demuestra sus proezas con soles brillantes, cielos despejados y marcas en el termómetro agradables, un fenómeno de ciclogénesis se gesta para luego instalarse cuando llegue el primer día de la semana.
Luego del cielo soleado de inicio de la estación vernal, especialmente en la franja media y el norte argentino que se mantiene desde el viernes, muchos sectores de la Argentina deberán despedirse de las temperaturas amenas cuando una nueva ciclogénesis vuelva a traer inestabilidad y condiciones cambiantes en el inicio de la próxima semana.
¿Qué es una ciclogénesis y cómo impactará en el país?
Una ciclogénesis es un proceso meteorológico mediante el cual se forma o se intensifica un sistema de baja presión (o ciclón) en la atmósfera. Este fenómeno suele actuar como un auténtico "generador de tormentas", provocando el choque de masas de aire de diferente temperatura y desencadenando un combo de lluvias intensas, ráfagas de viento y un marcado descenso de los registros térmicos.
Mientras en el centro y norte del país aún se puede disfrutar de las jornadas de calor con temperaturas cercanas a los 25 °C en la zona central y valores de entre 30 y 36 °C en parte de Cuyo y en todo el norte y las altas presiones en esas regiones siguen favoreciendo un día de buen tiempo, en la Patagonia el panorama es el opuesto. Según los modelos citados por Meteored, debido a un sistema de baja presión que avanza desde el Pacífico, las condiciones se mantienen entre lluvias y algunas nevadas en cotas altas de Neuquén y Mendoza que luego se trasladan al sur afectando principalmente a Chubut y dejando un escenario muy ventoso en el centro y norte patagónico. Para la noche del viernes, el sistema avanzó por el llano de Chubut, Río Negro y Neuquén.
El punto de inflexión durante el fin de semana
Este sábado comenzaron a avistarse las primeras señales de cambio en el centro argentino. Mientras que el calor sigue firme en el norte, en la franja central un débil frente frío comienza a bajar levemente las temperaturas. Sin embargo, la jornada dominical marcará el verdadero punto de inflexión.
El domingo dará inicio formal este lento pero prolongado proceso de ciclogénesis, inaugurando un periodo de al menos 72 horas de marcada inestabilidad en gran parte del territorio nacional. Las primeras tormentas de importancia comenzarán a concentrarse en el sur del Litoral, donde ya rige un alerta amarillo para el norte de Entre Ríos, mientras que hacia la noche no se descartan chaparrones y lluvias dispersas sobre la región pampeana.
Cuándo será el pico del fenómeno y qué zonas se verán más afectadas
El pico del fenómeno se sentirá con fuerza entre el lunes y el martes, momento en que la ciclogénesis entre en su fase más madura. Durante esos días, el área de cobertura de las tormentas se expandirá de manera generalizada hacia el centro y este de la Argentina, intensificando los acumulados de agua y transformando el inicio de la semana laboral en una secuencia de días decididamente más frescos, húmedos y ventosos.
Los modelos meteorológicos de referencia ya anticipan que las precipitaciones podrían dejar acumulados considerables, ubicándose entre los 50 y 100 mm en sectores clave como la provincia de Buenos Aires, Córdoba y la franja mesopotámica. Ante este escenario de inestabilidad prolongada, se recomienda a la población mantenerse informada a través de las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y tomar los recaudos necesarios en la vía pública.