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El calor será el protagonista en Tucumán durante el último fin de semana de septiembre

Para hoy se espera una jornada con cielo despejado y una máxima de 34°, mientras que el domingo el termómetro trepará hasta los 36°.

CALUROSO. La semana terminará con una temperatura máxima de 36°C.
CALUROSO. La semana terminará con una temperatura máxima de 36°C. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE INÉS QUINTEROS ORIO
Hace 1 Hs

El último fin de semana de septiembre llega con temperaturas elevadas en Tucumán. El calor será el principal protagonista durante el sábado y el domingo, aunque hacia la noche del último día podrían registrarse algunas tormentas aisladas.

Para este sábado 26 de septiembre, se espera una jornada con cielo despejado, con una máxima que alcanzará los 34°. Las condiciones serán estables durante buena parte del día y el ambiente se presentará cálido.

El domingo, en tanto, el termómetro subirá un poco más. La máxima prevista será de 36°, con cielo algo nublado durante la jornada.

Sin embargo, el tiempo podría cambiar hacia la noche. Para ese momento se anticipan tormentas aisladas, por lo que el cierre del fin de semana podría estar marcado por un aumento de la inestabilidad.

Así, los tucumanos tendremos por delante un fin de semana típicamente primaveral, con mucho calor durante el día y posibilidad de lluvias y tormentas hacia la noche del domingo.

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