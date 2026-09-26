Cómo aliviar el dolor lumbar con cuatro posturas de yoga fáciles

Resumen para apurados
- Especialistas difundieron cuatro posturas de yoga para aliviar el dolor lumbar causado por el sedentarismo y las malas posturas en la vida cotidiana.
- La rutina incluye extensiones, puente articulado y flexiones suaves para descomprimir la columna y relajar los músculos sin sobreexigir el cuerpo.
- Esta práctica accesible busca prevenir lesiones crónicas, aunque los expertos advierten que ante dolores persistentes se debe consultar a un médico.
El dolor lumbar es una molestia frecuente que puede aparecer después de pasar muchas horas sentado, mantener una postura inadecuada o realizar determinados esfuerzos físicos. Aunque sus causas pueden ser diversas, algunas personas recurren a ejercicios suaves para intentar reducir la tensión y mejorar la movilidad de la zona.
Dentro de las alternativas de movimiento, el yoga incluye distintas posturas que trabajan la flexibilidad, la movilidad y la relajación muscular. Cuando se realizan de manera adecuada y sin forzar el cuerpo, algunos de estos ejercicios pueden contribuir a aliviar las molestias en la zona baja de la espalda.
Para quienes buscan una opción sencilla para incorporar a su rutina, existen posturas de yoga que pueden realizarse de manera gradual y con pocos elementos. Sin embargo, ante un dolor intenso, persistente o acompañado de otros síntomas, es importante consultar con un profesional de la salud antes de realizar ejercicios por cuenta propia.
- Extensión de pierna
Acostado boca arriba con ambas piernas flexionadas, se estira una pierna hacia arriba mientras la otra permanece apoyada en el piso. Inhalar, exhalar y llevar la pierna hacia arriba, manteniendo el talón relajado hacia el glúteo. Repetir 10 veces.
- Articulación de columna lumbar
Manteniendo la espalda baja pegada al suelo, se realiza un pequeño arqueo al inhalar, creando un leve hueco, y se vuelve a la posición inicial al exhalar. Repetir 10 veces.
- Puente articulado
Desde la misma posición inicial, elevar la zona lumbar lentamente, “de vértebra a vértebra”, asegurándose de que cada vértebra inferior alcance la superior. Este movimiento debe hacerse de manera lenta y controlada. Repetir 10 veces.
- Flexión de columna en cuadrupedia
Comenzando en posición de cuatro patas, se redondea la espalda hasta mirar el ombligo. Inhalar y exhalar mientras se arquea y vuelve a la posición inicial. Repetir 10 veces para completar la rutina.
Con estas cuatro posturas, la rutina propuesta por Otero ofrece una alternativa natural y accesible para cuidar la salud lumbar, mejorar la postura y aliviar tensiones acumuladas por el sedentarismo.