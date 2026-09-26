Internaron de urgencia a Daniel Osvaldo y está en terapia intensiva: ¿qué se sabe sobre su salud?
El exfutbolista de Boca, de 40 años, atraviesa un delicado momento de salud y permanece internado con pronóstico reservado. Su hermana fue quien pidió asistencia después de varios días en los que presentó un fuerte malestar.
Resumen para apurados
- El exfutbolista Daniel Osvaldo fue internado de urgencia este jueves en terapia intensiva en Llavallol tras sufrir un grave derrame pleural derecho.
- Su hermana lo halló descompensado en Banfield. Fue operado del pulmón en medio de antecedentes de adicciones y depresión que el músico reconoció públicamente en 2024.
- Con pronóstico reservado y sin parte médico oficial, la evolución del exdelantero genera alarma en el ámbito deportivo y artístico sobre las secuelas en su salud.
Daniel Osvaldo fue internado de urgencia durante la noche del jueves en el Hospital Municipal de Llavallol, en Lomas de Zamora, y quedó alojado en la Unidad de Terapia Intensiva. La información fue difundida en LAM, donde Pepe Ochoa brindó detalles sobre el estado del exjugador.
Según lo informado públicamente, Osvaldo había atravesado varios días con un fuerte malestar hasta que su hermana lo encontró en su domicilio de Banfield y gestionó su traslado al centro de salud.
Qué se sabe sobre el estado de salud de Daniel Osvaldo
De acuerdo con la información difundida por Ochoa, Osvaldo presenta un cuadro de derrame pleural derecho, con acumulación de líquido y pus en la zona que rodea al pulmón. El exfutbolista debió ser intervenido quirúrgicamente y actualmente permanece en terapia intensiva con diagnóstico reservado.
Durante el programa, el periodista aseguró que el cuadro es grave y que el pulmón derecho sería el más comprometido. También señaló que, según la información que pudo obtener, los médicos habrían realizado una intervención que implicó retirar parte de tejido pulmonar. Estas versiones fueron difundidas por medios de comunicación y no se conoció, hasta el momento, un parte médico oficial público con mayores precisiones.
Ochoa también vinculó el deterioro pulmonar con el consumo de drogas. Esta explicación corresponde a lo señalado por el periodista y no fue presentada junto con una confirmación médica pública de esa causa, por lo que debe considerarse una versión sobre el origen del cuadro.
Lejos de las canchas y cerca de la música: la nueva vida de Daniel Osvaldo
Después de retirarse del fútbol profesional en 2020, Osvaldo se dedicó a la música. Como cantante y guitarrista, continuó al frente de Barrio Viejo, su banda de rock, con la que realizó distintas presentaciones.
El exdelantero tuvo una extensa trayectoria futbolística, durante la cual pasó por clubes como Huracán, Roma, Juventus, Inter, Boca y Banfield, entre otros. También tuvo una etapa de gran exposición mediática vinculada a su vida personal.
En 2024, Osvaldo había hablado públicamente sobre sus problemas vinculados con la depresión y las adicciones y contó que realizaba tratamientos psiquiátricos. En aquella oportunidad había expresado: “Mi vida se me está yendo de las manos”.
Además tuvo una etapa de fuerte exposición mediática por su vida personal, cuando se separó de la cantante Jimena Barón, con quien tiene un hijo, y de su ex novia Gianinna Maradona, hija de Diego Maradona. En 2024 se había expresado acerca de sus problemas sobre la depresión y las adicciones y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. “Mi vida se me está yendo de las manos”, expresó en ese momento.
Por el momento, continúa internado en terapia intensiva en Llavallol y su diagnóstico permanece reservado.