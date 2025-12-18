“Dámelo siempre, solo para que se enojen”: Daniel Osvaldo apoyó la llegada de Borja a Boca

La novela por el futuro de Miguel Borja sumó otro capítulo: Daniel Osvaldo, reconocido hincha de Boca y ex delantero del club, respaldó la posible llegada del colombiano luego de quedar libre de River.
“Me gusta para Boca. Dámelo siempre. Solo para que se enojen los vecinos”, dijo en ESPN, entre risas. Además, fantaseó con el impacto mediático que tendría el atacante: “Hace un gol y se besa la camiseta. La hace completa. Está medio loco”.
Osvaldo también opinó sobre el rumor que vincula a Paulo Dybala con Boca y confesó que lo ve complicado. Mientras tanto, en River hubo malestar y, según Yarroch, los dirigentes hablaron con Borja para entender su postura tras la frase que revolucionó el mercado.
El futuro de Borja podría estar en México
El goleador confirmó que su futuro podría estar en México, donde tendría un precontrato con Cruz Azul. Ante el escenario, Borja insistió en no cerrar ninguna puerta en Argentina. Y el interés de Boca ya no es un secreto.