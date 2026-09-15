Aseguran que había una sospecha de infidelidad previa a la separación de Luck Ra y La Joaqui

La Joaqui, enojada con Luck Ra

Además del enojo por la separación y por tener que cargar con el peso de un corazón roto, La Joaqui se habría molestado por las palabras de su ex pareja al revelar que estaba saliendo con Tiago PZK. "Eso la hizo enfurecer porque invirtió los roles. Ella era la víctima para nosotros porque ella contó que se quería casar, quería formar una familia. Cuando sale él a invertir los roles... no es tan víctima ella", analizó Martino sobre el comportamiento de la cantante.