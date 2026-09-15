Aseguran que había una sospecha de infidelidad previa a la separación de Luck Ra y La Joaqui

Resumen para apurados
- Tras la ruptura, revelaron en la prensa que Luck Ra sospecha que La Joaqui le fue infiel con el cantante Tiago PZK antes de confirmar su separación.
- El cuartetero expuso públicamente que su expareja sale con su examigo, lo que desató el enojo de la artista tras haberse mostrado como la parte afectada.
- La acusación altera la imagen pública de los involucrados y promete profundizar los cruces mediáticos entre referentes de la música urbana argentina.
La prensa bonaerense no para de buscar los motivos más sórdidos de la separación de Luck Ra y La Joaqui. Luego de la confirmación del nuevo romance de la cantante con el que sería un ex amigo del cordobés, se desataron nuevos rumores sobre una infidelidad. Pero esta vez, de parte de la artista y conductora de Luzu TV y no del cantante cuartetero.
El episodio de confirmación de la relación entre La Joaqui y Tiago PZK llegó con gran impacto y de forma inesperada. El encargado de dar la primicia, incluso antes de que ella anunciara nada, fue Luck Ra. En una historia de Instagram, él negó haberla engañado y eligió destacar que ella, ahora, se encontraba en un vínculo con un ex amigo.
¿La Joaqui fue infiel?
En todas sus apariciones públicas, cuando tuvo que hablar de amor, La Joaqui se encargó de hacer saber que en todas sus relaciones había sufrido una infidelidad. En cambio, ella nunca había llegado a engañar a nadie. Pero la periodista Majo Martino salió a hablar y a poner en duda esa aseveración de la cantante.
Según Martino, en el entorno de Luck Ra se habla de una fuerte sospecha. No sólo habría molestado que la nueva pareja de La Joaqui fuera Tiago PZK. El cantante de cuarteto creería, incluso, que el vínculo entre ellos empezó de forma paralela a su propia relación con La Joaqui. Es decir, para él aún es una posibilidad que la cantante lo hubiera engañado con el trapero.
La Joaqui, enojada con Luck Ra
Además del enojo por la separación y por tener que cargar con el peso de un corazón roto, La Joaqui se habría molestado por las palabras de su ex pareja al revelar que estaba saliendo con Tiago PZK. "Eso la hizo enfurecer porque invirtió los roles. Ella era la víctima para nosotros porque ella contó que se quería casar, quería formar una familia. Cuando sale él a invertir los roles... no es tan víctima ella", analizó Martino sobre el comportamiento de la cantante.
Para Martino, La Joaqui esperaba el momento de anunciar por sí sola que estaba en pareja con el trapero. "En la televisión siempre vemos víctima/victimario, de alguna manera nos contamos la novela así", ejemplificó Martino, antes de contar la supuesta sospecha de Luck Ra.
Este fin de semana, La Joaqui y Luck Ra aparecieron juntos en nuevas imágenes en Instagram. La pareja asistió a una comida en casa de un familiar de El Noba. La madre del cantante fallecido en 2022 subió selfies a su cuenta de Instagram mostrando el íntimo momento. Después del fallecimiento de El Noba, La Joaqui continuó el vínculo con su familia y esta vez eligió presentar a su novio.