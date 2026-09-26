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Irán presenta un plan para reabrir el estrecho de Ormuz

Un funcionario iraní propone dejar funcionando el estrecho en siete días.

El estrecho de Ormuz
El estrecho de Ormuz
Hace 2 Hs

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, anunció el viernes que su país presentó a Estados Unidos un plan para reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación marítima en un plazo de siete días.

Araqchi tuvo una reunión el martes con el enviado estadounidense Steve Witkoff, y anteriormente había expuesto las condiciones para poner fin a la guerra y reabrir esa ruta estratégica para el transporte de hidrocarburos.

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“Irán ha transmitido a Estados Unidos, a través de Catar, un plan concreto a siete días. Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede abrirse nuevamente, y el tránsito marítimo habitual restablecido en siete días”, declaró Araqchi el viernes en la sede de la ONU en Nueva York.

“La decisión ahora corresponde a Estados Unidos. Irán no admite la coerción, las amenazas o la intimidación. Irán no renunciará a sus derechos soberanos por presiones”, enfatizó.

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Informes de prensa anteriores señalan que el nuevo plan contempla un cese de todas las hostilidades en el Oriente Medio durante siete días, incluido el Líbano. Según esos informes, también se prevé la liberación de activos iraníes congelados, valorados en al menos 12.000 millones de dólares, así como el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní y el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán.

Yemen

En una entrevista exclusiva con la AFP el martes, el portavoz de los Guardianes de la Revolución, Hossein Mohebi, también mencionó el fin de las hostilidades en Yemen entre las condiciones iraníes. 

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El presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaron en junio un protocolo de acuerdo destinado a poner fin a la guerra, reabrir el estrecho de Ormuz y, posteriormente, abrir negociaciones sobre el delicado capítulo del programa nuclear iraní.

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