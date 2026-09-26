Irán presenta un plan para reabrir el estrecho de Ormuz

Informes de prensa anteriores señalan que el nuevo plan contempla un cese de todas las hostilidades en el Oriente Medio durante siete días, incluido el Líbano. Según esos informes, también se prevé la liberación de activos iraníes congelados, valorados en al menos 12.000 millones de dólares, así como el levantamiento de las sanciones al petróleo iraní y el fin del bloqueo naval estadounidense contra Irán.