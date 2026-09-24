"Ya es una persecución", dijo Chahla, sobre el conflicto con los taxistas
Resumen para apurados
- La intendenta Rossana Chahla denunció esta semana en San Miguel de Tucumán que el reclamo de los taxistas contra las aplicaciones de transporte se transformó en una persecución.
- El gremio marchó con cortes y bombas a la Municipalidad exigiendo controles y renuncias, mientras Chahla señaló que gran parte de los choferes de apps provienen del sector taxi.
- Desde el Concejo Deliberante ratificaron que las plataformas no se prohibirán y que se aplicarán sanciones si no cumplen con el marco regulatorio vigente en la capital tucumana.
Esta semana los taxistas llevaron adelante una manifestación en las puertas de la Municipalidad capitalina. Los choferes exigieron control sobre las apps de transporte, en el marco de la regulación de las plataformas digitales. La intendenta Rossana Chahla habló de la problemática y rechazó los modos de expresarse de parte del sector taximetrero. “Estas cosas se hacen hablando”, manifestó.
La movilización estuvo organizada por la Federación Nacional de Conductores de Taxis de Tucumán, encabezada por Julio Rodríguez. La pauta del encuentro fue pedir “respuestas; controles para todos; y que se cumpla la ordenanza N° 5.483”, además de exigir la renuncia del secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo; y de la directora del Sutrapa, Valeria Amaya.
Chahla criticó “la forma y los modos” de los choferes a la hora de manifestar. “El señor que los representa es muy violento, muy intempestivo. Nos llama a todos por teléfono, a todo horario. Nosotros sentimos que ya es más una persecución que otra cosa”, lanzó.
A su vez, la intendenta distinguió que “no es contra el sector de los taxistas, sino contra la violencia, las bombas de estruendo, el corte de tránsito”, y llamó a los choferes al diálogo. “Tenemos que aprender a escucharnos y a consensuar. (Ellos quieren que) se controle a los Uber, y el 80% de los Uber que nosotros tenemos son taxistas. ¿Cómo vamos a controlar? No entiendo”, planteó. Y aseveró: “no vamos a permitir ningún acto de violencia y menos falta de respeto hacia ninguna persona”.
En tanto, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, manifestó que el planteo del sector taximetrero “no corresponde”. “En realidad, se sancionó una ordenanza y se dio un tiempo a las plataformas para que se inscriban, que no lo hicieron. Pero los taxistas hoy están reclamando que se deje sin efecto esa ordenanza. Las plataformas existen y van a seguir existiendo. Tenemos que darle el marco regulatorio, que ya se lo dio; y ahora, si las apps no cumplen con la ordenanza se deberá aplicar una sanción”, consideró.