"Ya es una persecución", dijo Chahla, sobre el conflicto con los taxistas

En tanto, el presidente del Concejo Deliberante, Fernando Juri, manifestó que el planteo del sector taximetrero “no corresponde”. “En realidad, se sancionó una ordenanza y se dio un tiempo a las plataformas para que se inscriban, que no lo hicieron. Pero los taxistas hoy están reclamando que se deje sin efecto esa ordenanza. Las plataformas existen y van a seguir existiendo. Tenemos que darle el marco regulatorio, que ya se lo dio; y ahora, si las apps no cumplen con la ordenanza se deberá aplicar una sanción”, consideró.