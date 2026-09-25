18 años de música popular: la orquesta infantojuvenil Rolando "Chivo" Valladares dio un concierto a cielo abierto

Pero el objetivo va más allá de los ensayos y las presentaciones. "La música está al alcance de todas las personas. Es un arte igualitario, democrático, o que debe ser democrático. Nuestro objetivo es contribuir a democratizar el acceso a la música y al arte. Cualquier persona puede hacer arte, puede hacer música", sostuvo el representante. Y agregó que para sumarse simplemente basta con desearlo: la inscripción está abierta durante todo el año.