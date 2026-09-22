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Así luce hoy la actriz que interpretó a Paty en El Chavo del 8

Tras abandonar el exitoso programa mexicano, Ana Lilian de la Macorra dejó atrás la fama.ogía.

Así luce hoy la actriz que interpretó a Paty en El Chavo del 8
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ana Lilian de la Macorra, la actriz de Paty en El Chavo del 8, decidió en 1979 abandonar la actuación en México para estudiar psicología en EE. UU. por vocación profesional.
  • Originalmente asistente de producción en Televisa, fue elegida por Roberto Gómez Bolaños para el papel. Tras el éxito de su personaje, rechazó contratos y emigró para estudiar.
  • A sus 68 años, mantiene un perfil bajo como psicoterapeuta en Ciudad de México, siendo recordada con nostalgia por los fanáticos de la histórica serie latinoamericana.
Resumen generado con IA

Uno de los programas más emblemáticos de la televisión latinoamericana fue El Chavo del 8, la producción creada por Roberto Gómez Bolaños que marcó generaciones con personajes inolvidables. Entre ellos apareció “Paty”, la niña que conquistó el corazón del Chavo y se convirtió en uno de los personajes más recordados por los fanáticos de la serie.

Detrás de ese papel estaba Ana Lilian de la Macorra, quien sorprendió a todos al abandonar el mundo del espectáculo en pleno éxito del programa.

Cómo llegó Ana Lilian de la Macorra a El Chavo del 8

La actriz mexicana trabajaba en Televisa como asistente de producción y editora en programas de Chespirito, entre ellos El Chapulín Colorado y El Chavo del 8.

Así luce hoy la actriz que interpretó a Paty en El Chavo del 8

En 1978, Roberto Gómez Bolaños buscaba una actriz que interpretara a Paty, la supuesta novia del Chavo. Luego de varios castings, ninguna candidata convencía al creador del programa porque no aparentaban la edad del personaje. Finalmente, Bolaños le ofreció el papel a Ana Lilian de la Macorra.

La aparición de Paty rápidamente se convirtió en un fenómeno entre los seguidores de la serie. Su personaje participó en varios episodios entre 1978 y 1979 y también apareció en canciones vinculadas al universo de Chespirito, como “Eso, eso, eso” y “El Día de San Valentín”.

Así luce hoy la actriz que interpretó a Paty en El Chavo del 8

Por qué dejó la actuación

A pesar de la popularidad que alcanzó en la televisión mexicana, Ana Lilian decidió alejarse de las cámaras a finales de 1979. Incluso rechazó un contrato exclusivo y un importante salario para continuar en el programa.

La actriz eligió priorizar sus estudios y se mudó a Estados Unidos para estudiar psicología en la Universidad de Baltimore. Allí también realizó una maestría en psicoterapia.

Tras completar su formación académica, trabajó en distintas clínicas estadounidenses antes de regresar a México.

A qué se dedica actualmente la actriz de Paty

Lejos de la televisión y el espectáculo, Ana Lilian de la Macorra construyó una nueva vida profesional como psicóloga. Actualmente reside en Ciudad de México, donde durante años atendió en su consultorio particular.

Aunque mantiene un perfil bajo y pocas apariciones públicas, cada tanto reaparecen imágenes de la exactriz que sorprenden a los fanáticos de El Chavo del 8, quienes recuerdan con cariño a Paty, uno de los personajes más entrañables de la vecindad.

Así luce hoy Ana Lilian de la Macorra a los 68 años

Más de cuatro décadas después del final de El Chavo del 8, Ana Lilian de la Macorra sigue despertando nostalgia entre los seguidores de la histórica comedia mexicana. A sus 68 años, la exactriz luce completamente alejada de la televisión y enfocada en su vida personal y profesional fuera del espectáculo.

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