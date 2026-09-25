Murió Oscar “El Negro” González Oro: el día que el conductor se sinceró y habló de su sexualidad

Resumen para apurados
- El histórico locutor argentino Oscar González Oro falleció a los 74 años este viernes en Uruguay, tras una destacada trayectoria en radio y televisión.
- Durante su carrera, su vida privada fue de interés público, destacando el día en que reveló su homosexualidad en televisión con el apoyo fundamental de sus hijos.
- Su partida marca el final de una era en la radiofonía argentina, recordado tanto por su estilo periodístico como por su apertura al visibilizar su vida personal.
Oscar “El Negro” González Oro murió este viernes a los 74 años, dejando tras de sí un legado inimitable en la radiofonía argentina. A lo largo de su trayectoria, su vida íntima fue también un punto de interés para las revistas y los programas de televisión.
El propio periodista no esquivó el tema cuando fue invitado a “Podemos hablar”, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Durante el segmento denominado “Punto de encuentro”, González Oro abordó su orientación sexual y relató la particular manera en que oficializó su realidad frente a su entorno más cercano. Según contó ante las cámaras, su decisión de hablar sobre el tema no surgió por iniciativa propia, sino a partir de una intervención directa de su familia.
“Yo no salí del placard; mis hijos rompieron la puerta del placard”, sentenció el conductor ante la audiencia del ciclo emitido por Telefe.
Una vida marcada por el trabajo
El histórico conductor de radio situó aquel momento en una etapa de su vida caracterizada por una intensa carga laboral. Por entonces, González Oro cumplía funciones en el programa “Polémica en el bar”, trabajaba en un noticiero de América, competía en la radio durante la mañana y realizaba constantes traslados desde su vivienda en Pilar hasta el centro porteño.
Ante la exigencia de ese cronograma, su pareja, un arquitecto, le sugirió buscar una alternativa habitacional más cómoda y cercana a su lugar de trabajo. “Te vas a matar un día, alquilemos un departamento en Recoleta”, recordó González Oro sobre las palabras de su compañero de vida.
La revelación familiar ocurrió en un contexto de absoluta tranquilidad doméstica. El periodista relató que se encontraba en su cama, frente al televisor, cuando sus hijos lo llamaron para conversar.
“Un día me llaman por teléfono y vienen a tomar un café”, narró.
Al llegar, uno de sus hijos se ubicó a su lado y comenzó un discurso estructurado y ensayado previamente por ellos. En ese instante, sus hijos le transmitieron un mensaje de aceptación, en el que lo calificaron como “un padre presente, generoso y brillante”.
Además, le aclararon que su vínculo con Sergio, su pareja, contaba con su aprobación total. “Relajate”, le dijeron, según la reconstrucción de los hechos que brindó el locutor durante el programa de Kusnetzoff.
La emoción de González Oro
El impacto emocional de aquel encuentro fue inmediato para el entrevistado. González Oro recordó que las palabras de sus hijos le provocaron un llanto persistente desde su hogar hasta su llegada al estudio de televisión.
El alivio también alcanzó a su pareja, quien al recibir la noticia reaccionó con una profunda emoción. “Lo llamé a Sergio, le conté y él también se puso a llorar como nunca en su vida”, admitió el periodista durante su testimonio.
Para González Oro, el gesto de sus hijos facilitó su proceso personal de aceptación pública, algo que pudo concretar recién en la madurez.
El locutor atribuyó la apertura mental de sus hijos a los valores inculcados y a los entornos de libertad en los que crecieron.
“Lo que siento es una mezcla de admiración por ellos, felicitarme por cómo los criamos. Tiene que ver con lo que escucharon, vivieron, con una mente abierta”, concluyó el conductor sobre este episodio determinante de su vida privada.