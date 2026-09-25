Murió Oscar “El Negro” González Oro: el día que el conductor se sinceró y habló de su sexualidad

El propio periodista no esquivó el tema cuando fue invitado a “Podemos hablar”, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff. Durante el segmento denominado “Punto de encuentro”, González Oro abordó su orientación sexual y relató la particular manera en que oficializó su realidad frente a su entorno más cercano. Según contó ante las cámaras, su decisión de hablar sobre el tema no surgió por iniciativa propia, sino a partir de una intervención directa de su familia.