Murió Oscar el “Negro” González Oro, una de las voces más reconocidas de la radio argentina

Esa cercanía también fue una de las claves de su paso por la televisión. González Oro integró la histórica mesa de “Polémica en el bar”, junto a Gerardo Sofovich, y encabezó distintos ciclos como “Cotidiano”, “Posdata”, “Noches negras” y “Los unos y los otros”. También compartió pantalla con figuras como Beto Casella y Baby Etchecopar. Su última participación televisiva fue en “Nosotros a la mañana”, por El Trece.