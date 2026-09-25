Colapinto en Bakú: la vuelta que lo llevó a la Q3 y el bloqueo que complicó su clasificación

La Q2 concentró la tensión para Colapinto. Una vuelta de 1:44.869 lo puso transitoriamente entre los diez mejores, pero Gasly mejoró y lo desplazó. El argentino necesitaba otra respuesta en un circuito de más de seis kilómetros, con escaso tiempo para completar un último intento. La encontró sobre el cierre: marcó 1:44.683, superó a Oliver Bearman por apenas 92 milésimas y pasó a la Q3 en el décimo puesto. Gasly también avanzó. Para Alpine, que había comenzado el fin de semana con dificultades, los dos autos seguían en la pelea.