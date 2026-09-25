Sancionaron a Carlos Sainz en Bakú: ¿en qué puesto saldrá Franco Colapinto?

Resumen para apurados
- Franco Colapinto largará noveno en el GP de Azerbaiyán tras la sanción impuesta hoy a Carlos Sainz por no desacelerar con bandera amarilla en la clasificación.
- Los comisarios revisaron la telemetría y constataron que el español marcó récord de sector en vez de frenar, desestimando su descargo y penalizándolo con cinco puestos.
- El avance a la novena posición optimiza las posibilidades del piloto argentino de sumar puntos clave para Alpine en la carrera, mientras Sainz partirá desde el 14° lugar.
Franco Colapinto avanzó un lugar en la grilla del Gran Premio de Azerbaiyán después de la clasificación. El piloto de Alpine había quedado décimo en la Q3, justo detrás de Carlos Sainz, pero una sanción al español lo ubicó en el noveno puesto de largada para la carrera del sábado en Bakú.
Sainz estaba bajo investigación por su actuación en una zona señalizada con banderas amarillas. Tras escuchar al piloto y a un representante de su equipo, los comisarios revisaron videos, imágenes de la cámara a bordo, comunicaciones por radio, tiempos y telemetría. La decisión fue imponerle una penalización de cinco posiciones, por lo que pasará del noveno al 14° lugar.
La discusión se centró en dos sectores consecutivos con bandera amarilla, después de la curva 2 y en la aproximación a la curva 3. Sainz había recibido un aviso explícito por radio -“Amarilla adelante, levanta"- y reconoció ante los comisarios que conocía la situación.
El español explicó que había previsto reducir la velocidad al acercarse a la curva 3 y consideró que esa maniobra constituía una reacción suficiente para toda la zona. También señaló que el auto que había provocado inicialmente la bandera amarilla ya no se encontraba en la escapatoria y que esperaba que retiraran la señalización.
Los comisarios rechazaron ambos argumentos. Según explicaron, cuando hay banderas amarillas en sectores consecutivos, el piloto debe mostrar una reducción significativa de velocidad en cada uno de ellos. Frenar más adelante no compensa la falta de reacción en el sector anterior. La obligación de reducir la velocidad tampoco depende de que el piloto considere que el peligro ya desapareció.
La telemetría resultó decisiva: mostró una reacción de Sainz en el Sector de Control 5, pero no una reducción significativa atribuible a la bandera amarilla en el Sector de Control 4. De hecho, allí registró su mejor tiempo de la sesión. Con esos datos, los comisarios concluyeron que no había disminuido suficientemente la velocidad en ese tramo.
La sanción modifica varias posiciones detrás del español. Además de Colapinto, avanzan un puesto Oliver Bearman, Liam Lawson, Alex Albon y Esteban Ocon. Para el argentino, el cambio convierte el décimo lugar conseguido en la clasificación en una largada desde la novena posición.