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Fórmula 1: Colapinto terminó 11° en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

EN AZERBAIYÁN. Colapinto quiere ratificar su buen momento con Alpine.
EN AZERBAIYÁN. Colapinto quiere ratificar su buen momento con Alpine.

Pierre Gasly finalizó en el séptimo puesto, mientras que Russell fue el más rápido del jueves.

Hace 1 Hs
10:21 hs

Las posiciones de la segunda práctica libre

Las posiciones de la segunda práctica libre
10:14 hs

Qué dijo Colapinto

"Dimos un pasito con el auto (respecto a la práctica libre 1), pero no estoy muy consistente como en otras carreras", dijo Franco Colapinto en declaraciones a ESPN.

10:10 hs

Así terminaron los Alpine

10:00 hs

Mejores sensaciones para los Alpine

Pierre Gasly terminó en el 7° lugar en la segunda práctica libre, mientras que Colapinto finalizó 11°. Los pilotos de Alpine estuvieron más rápidos respecto al inicio de la jornada en el Gran Premio de Azerbaiyán.

09:41 hs

El desempeño de los Alpine con neumáticos blancos

09:32 hs

Se realiza la última media hora de la práctica libre 2

09:25 hs

Bandera roja por un choque de Arvid Lindblad

09:16 hs

Así giraron los Alpine en las primeras vueltas

09:09 hs

Colapinto en la práctica libre 2

El argentino Franco Colapinto salió a la pista con gomas duras, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hizo con medias. Alpine busca hacer algunos ajustes para la carrera que se realizará el sábado.

08:59 hs

Comenzó la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

08:16 hs

Así terminó la primera práctica libre

Así terminó la primera práctica libre
07:55 hs

La práctica 2 se realizará a partir de las 9

07:54 hs

El análisis de Alpine

Alpine señaló que pudieron sacar provecho a la primera práctica, más allá de la posición en la que terminaron sus pilotos. "Un comienzo productivo del fin de semana", indicó la escudería francesa. 

07:52 hs

Primera práctica libre

Colapinto terminó en el puesto 18 en la primera práctica libre del Gran Premio de Bakú. Su compañero, Pierre Gasly, finalizó en el 16° lugar. El más rápido fue George Russell.

Lo que tenés que saber

El argentino Franco Colapinto tendá nuevamente actividad en la Fórmula 1 y buscará seguir con buena racha con su Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará de jueves a sábado por la conmemoración de un hecho histórico para el país caucásico.

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