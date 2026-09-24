Fórmula 1: Colapinto terminó 11° en la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán

Las posiciones de la segunda práctica libre
Qué dijo Colapinto
"Dimos un pasito con el auto (respecto a la práctica libre 1), pero no estoy muy consistente como en otras carreras", dijo Franco Colapinto en declaraciones a ESPN.
Así terminaron los Alpine
The sun sets on our practice Thursday pic.twitter.com/L2aiUa1YaU— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 24, 2026
Mejores sensaciones para los Alpine
Pierre Gasly terminó en el 7° lugar en la segunda práctica libre, mientras que Colapinto finalizó 11°. Los pilotos de Alpine estuvieron más rápidos respecto al inicio de la jornada en el Gran Premio de Azerbaiyán.
El desempeño de los Alpine con neumáticos blancos
FP2 - 35/60 MINS:— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 24, 2026
Straight back out at the restart on Softs.
Pierre - P12
Franco - P13
Se realiza la última media hora de la práctica libre 2
Bandera roja por un choque de Arvid Lindblad
Así giraron los Alpine en las primeras vueltas
FP2 - 10/60 MINS:— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 24, 2026
Both cars are still on their first run Pierre on Mediums, Franco on Hards.
Pierre - P11
Franco - P12
Colapinto en la práctica libre 2
El argentino Franco Colapinto salió a la pista con gomas duras, mientras que su compañero Pierre Gasly lo hizo con medias. Alpine busca hacer algunos ajustes para la carrera que se realizará el sábado.
Comenzó la segunda práctica libre del GP de Azerbaiyán
Así terminó la primera práctica libre
La práctica 2 se realizará a partir de las 9
El análisis de Alpine
Alpine señaló que pudieron sacar provecho a la primera práctica, más allá de la posición en la que terminaron sus pilotos. "Un comienzo productivo del fin de semana", indicó la escudería francesa.
A productive start to the weekend pic.twitter.com/nsW2UU86zv— BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) September 24, 2026
Primera práctica libre
Colapinto terminó en el puesto 18 en la primera práctica libre del Gran Premio de Bakú. Su compañero, Pierre Gasly, finalizó en el 16° lugar. El más rápido fue George Russell.
Lo que tenés que saber
El argentino Franco Colapinto tendá nuevamente actividad en la Fórmula 1 y buscará seguir con buena racha con su Alpine en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se disputará de jueves a sábado por la conmemoración de un hecho histórico para el país caucásico.