La desgarradora despedida de Arnaud Denis antes de recurrir a la eutanasia: “Ahora me rindo”
El actor francés murió a los 43 años tras recurrir a la eutanasia en Bélgica. Horas antes publicó una desgarradora despedida en la que habló de sus años de sufrimiento, cuestionó la atención médica que recibió y dejó un último mensaje para quienes lo acompañaron.
Resumen para apurados
- El actor francés Arnaud Denis murió a los 43 años en Bélgica tras acceder a la eutanasia, a causa de tres años de dolores insoportables derivados de una cirugía.
- Denis denunció mala praxis tras una operación de hernia en 2023. Creó un colectivo de víctimas de prótesis y demandó a la Justicia francesa por desatención médica.
- Su muerte reaviva el debate sobre la eutanasia y los riesgos quirúrgicos, mientras su abogado impulsa una nueva denuncia para esclarecer las fallas en su tratamiento.
El actor y director francés Arnaud Denis murió a los 43 años tras recurrir a la eutanasia en Bélgica. Horas antes, había publicado en sus redes sociales una extensa y desgarradora despedida en la que explicó su decisión, habló de los tres años de sufrimiento que atravesó y cuestionó el tratamiento médico que, según su testimonio, recibió durante ese período.
“Aguanté, a toda costa, durante tres años de sufrimiento insoportable. Ahora me rindo. Es mi derecho”, escribió Denis en el mensaje que publicó poco antes de morir.
Su abogado, Philippe Courtois, confirmó su fallecimiento y explicó que la decisión fue tomada después de consultar con tres médicos en Namur, Bélgica. Según el letrado, Denis llevaba muchos meses soportando un intenso dolor y “su cuerpo ya no podía sostenerlo”.
El mensaje de despedida de Arnaud Denis
En su última publicación, Denis repasó los años en los que su salud se deterioró progresivamente y expresó su hartazgo por la atención médica que aseguró haber recibido en Francia. “Estoy harto de los malos tratos médicos”, comenzó escribiendo el actor, quien aseguró que había acudido 12 veces a urgencias en un año.
En su relato, contó que llegó a un punto en el que ya no podía caminar con normalidad, asearse ni alimentarse por sus propios medios. “La gente suele pensar, con cierta ingenuidad, que para mejorar y recibir tratamiento basta con ir al hospital. Por desgracia, no es así. Yo también lo creía”, sostuvo.
Denis también cuestionó el impacto que tuvo en su vida la intervención quirúrgica a la que se había sometido en julio de 2023 por una hernia inguinal derecha. Después de la operación, según su testimonio, comenzó a experimentar intensos dolores y problemas digestivos, musculares y neurológicos.
Durante esos meses llegó a perder 17 kilos en tres meses y posteriormente viajó a Estados Unidos para retirar una prótesis de polipropileno que consideraba relacionada con sus problemas de salud.
“Considero que lo he intentado todo”
La despedida de Denis también estuvo atravesada por la decisión de recurrir a la eutanasia. El actor había hablado públicamente desde comienzos de 2026 sobre su intención de poner fin a su sufrimiento después de considerar que había agotado todas las alternativas. “Considero que lo he intentado todo. Realmente todo”, había expresado.
En su último mensaje defendió su decisión y pidió que no fuera juzgado por ella. “Me niego a que nadie me juzgue”, escribió, al sostener que solo alguien que hubiera atravesado una situación semejante podía comprender lo que estaba viviendo. También agradeció el trato recibido en Bélgica, donde, según relató, finalmente se sintió escuchado y respetado.
La causa que llevó adelante durante su enfermedad
En los últimos años, la situación de salud de Denis también se convirtió en una causa pública. El actor creó el colectivo Víctimas Francesas de Prótesis para Hernias, en el que reunió testimonios de personas que atribuían diferentes complicaciones a estos dispositivos.
Además, presentó una denuncia contra desconocidos por lesiones involuntarias. El caso fue archivado a finales de agosto por falta de pruebas suficientes. Pocos días antes de su muerte, su abogado presentó una nueva denuncia para intentar que se abriera una investigación judicial.
El archivo de la causa había generado una fuerte reacción en Denis, quien manifestó sentirse “indignado y desilusionado”. “Están pisoteando lo poco que queda de mí”, escribió entonces.
Las últimas palabras de Arnaud Denis
A pesar del tono de denuncia de buena parte de su mensaje, Denis también reservó sus últimas palabras para quienes lo acompañaron durante su enfermedad y formaron parte de su vida.
En la despedida recordó a otros enfermos y a las personas con las que había compartido su lucha. También citó una frase atribuida al dibujante francés Jean-Jacques Sempé: “Siempre he perdonado a quienes me han ofendido. Pero tengo la lista”.
Luego se dirigió directamente a quienes estuvieron a su lado: “A todos mis hermanos y hermanas de armas. Y a todos aquellos que han subido al tren de mi vida (...) y a quienes abrazo con toda mi alma”. Finalmente, publicó una escena de Midnight Express acompañada de un último mensaje: “Con todo mi cariño para todos”.
La muerte de Denis puso fin a una trayectoria de más de dos décadas en el teatro. Se había formado con Jean-Laurent Cochet y en el Conservatorio Nacional Superior de Arte Dramático, y había fundado a los 20 años Les Compagnons de la Chimère.
Uno de sus últimos grandes trabajos fue Las amistades peligrosas. Su estado de salud le impidió interpretar a Valmont, aunque continuó al frente de la dirección. La producción recibió varias nominaciones a los Premios Molière de 2025.