Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Mientras miles de personas con prótesis de hernia se reúnen en Francia, todas con los mismos síntomas, los cirujanos digestivos se atreven a hablar de una "camarilla" o una "teoría de la conspiración". Miles de personas sufren, han perdido su sustento, su movilidad, su digestión, su sexualidad, su vida emocional, su independencia; todo aquello que constituye la dignidad de una vida humana.