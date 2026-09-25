El calvario de Arnaud Denis: la enfermedad que deterioró su salud y lo llevó a recurrir a la eutanasia
El actor y director francés Arnaud Denis murió a los 43 años tras recurrir a la eutanasia en Bélgica. Había atravesado tres años de graves problemas de salud que comenzaron después de una cirugía y que provocaron un fuerte deterioro físico.
Resumen para apurados
- El actor francés Arnaud Denis murió a los 43 años tras someterse a la eutanasia en Bélgica el 22 de septiembre, debido a graves dolores y deterioro físico crónico.
- Su calvario inició en 2023 tras una cirugía de hernia; luego fue diagnosticado con encefalomielitis miálgica y denunció sin éxito al sistema médico francés por mala praxis.
- Su caso visibiliza los reclamos sobre las prótesis para hernias mediante su colectivo y reabre el debate en Francia sobre el derecho a la eutanasia y la atención médica.
El actor y director francés Arnaud Denis murió a los 43 años tras atravesar durante tres años un progresivo deterioro de su salud. En el último tramo de su vida, aseguró haber sufrido fuertes dolores, problemas digestivos, musculares y neurológicos, además de una importante pérdida de peso que afectó gravemente su autonomía.
Horas antes de morir, el 22 de septiembre, Denis publicó un extenso mensaje en redes sociales en el que reconstruyó su padecimiento, cuestionó la atención médica que recibió en Francia y explicó por qué decidió recurrir a la eutanasia en Bélgica.
Arnaud Denis y el comienzo de sus problemas de salud
Según relató el propio actor, sus problemas comenzaron después de una cirugía de hernia inguinal derecha realizada el 17 de julio de 2023. Durante la intervención le colocaron una prótesis de polipropileno.
A partir de entonces, aseguró que comenzó a experimentar distintos síntomas que fueron empeorando con el tiempo. Entre ellos mencionó dolores intensos y problemas digestivos, musculares y neurológicos.
Uno de los principales impactos fue la pérdida de peso. Denis afirmó que llegó a adelgazar 17 kilos en apenas tres meses, mientras también tenía dificultades para alimentarse debido a problemas de motilidad intestinal.
Su estado continuó deteriorándose hasta el punto de que, según su propio testimonio, dejó de poder caminar con normalidad y necesitaba ayuda para realizar actividades cotidianas.
El implante y el viaje a Estados Unidos
Convencido de que parte de sus problemas podían estar relacionados con la prótesis que le habían colocado durante la operación, Denis viajó a Estados Unidos en abril de 2024 para que se la retiraran.
La intervención tuvo, según el material difundido sobre su caso, un costo aproximado de 40.000 euros. Sin embargo, el actor aseguró que la extracción del implante no produjo la mejoría que esperaba y que su estado de salud continuó empeorando.
Durante esos años también consultó con numerosos especialistas y aseguró haber acudido doce veces a servicios de urgencias en un solo año.
En su último mensaje, Denis cuestionó especialmente la atención que recibió en distintos centros médicos franceses y sostuvo que sus síntomas fueron minimizados o atribuidos a una enfermedad crónica sin que encontrara respuestas para su progresivo deterioro. Estas afirmaciones corresponden a su propio testimonio.
El diagnóstico de encefalomielitis miálgica
Con el avance de su enfermedad, Denis contó que finalmente recibió un diagnóstico de encefalomielitis miálgica, una enfermedad que, según describió, afectó de manera severa su vida cotidiana.
En su relato aseguró que llegó a permanecer postrado en cama y que tenía dificultades para caminar, alimentarse y asearse por sí mismo. También afirmó haber sufrido otros problemas asociados a su estado general de salud.
El actor convirtió entonces su experiencia personal en una causa pública. Creó el colectivo Víctimas Francesas de Prótesis para Hernias, que reunió testimonios de personas que atribuían distintas complicaciones a estos dispositivos.
Una denuncia que fue archivada
Denis también llevó sus reclamos al ámbito judicial. Presentó una denuncia por lesiones involuntarias relacionada con su experiencia médica, pero el caso fue archivado a finales de agosto por falta de pruebas suficientes.
Poco antes de morir, su abogado presentó una nueva denuncia con el objetivo de intentar abrir una investigación judicial.
El actor manifestó públicamente su frustración por el cierre de la causa y sostuvo que el sistema médico no había logrado responder a su situación.
El deterioro de su salud y su decisión final
A medida que su estado empeoraba, Denis comenzó a hablar públicamente sobre su intención de recurrir a la eutanasia. Desde 2026 sostenía que había agotado las posibilidades de encontrar una mejoría y que temía más continuar viviendo en esas condiciones que morir.
Finalmente viajó a Bélgica, donde tomó la decisión de recurrir a la eutanasia después de consultar con tres médicos en Namur, según confirmó su abogado Philippe Courtois.
En su último mensaje, Denis explicó que durante sus últimos años había sentido un deterioro físico progresivo y que en Bélgica había encontrado, según sus propias palabras, una atención en la que se sintió escuchado y respetado.
Su muerte puso fin a tres años marcados por el dolor y por una enfermedad que, según su testimonio, transformó por completo su vida personal y profesional.