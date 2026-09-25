La producción de carne de cerdo creció 12,4% y alcanzó un récord de consumo

"En esa línea, se encuentra finalizado un informe elaborado por el INTI Carnes sobre la calidad, bondades y beneficios de incorporar a la dieta habitual la carne de cerdo. Allí, se comparan y avalan con fundamentos técnicos, cinco cortes tradicionales que fueron evaluados para conocer los valores proteicos, minerales y nutricionales que aportan. Esto sin dudas servirá como una herramienta más para reforzar y fomentar el aumento del consumo y el crecimiento del sector", finaliza el texto oficial.