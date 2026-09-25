La producción de carne de cerdo creció 12,4% y alcanzó un récord de consumo

Resumen para apurados
- La producción de carne de cerdo en Argentina creció 12,4% hasta agosto y alcanzó un consumo récord de 20 kg por habitante, según Agricultura, impulsada por mayor inversión.
- El alza responde a mejoras sanitarias, más capacidad instalada y la sustitución ante el encarecimiento de la carne vacuna y la caída del poder adquisitivo.
- Con el aval nutricional del INTI sobre cortes porcinos, el Gobierno busca consolidar el cambio de hábitos en la dieta habitual y afianzar la expansión del sector.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que la producción de carne de cerdo acumuló en los primeros ocho meses del año poco más de 592.000 toneladas, representando un incremento del 12,4% comparado con el mismo período del año pasado.
Los datos surgen del análisis de la Dirección de Porcinos, Aves y Animales de Granja con datos proporcionados por el sistema SIF-Sigica,
Este incremento sustancial se basa en mayores inversiones productivas, ampliando capacidad instalada de granjas y cantidad de madres, además del fortalecimiento de los planes sanitarios existentes, en especial el Nuevo Plan Nacional de Control y Erradicación de la Enfermedad de Aujeszky.
En este marco, se resalta un consumo de 20 kg por habitante aproximadamente en promedio por año, que representan un récord. Más si se toma en cuenta que el consumo porcino casi se triplicó, en base a los datos de las últimas dos décadas, argumentó Agricultura en un comunicado.
A esta justificación se le debe sumar otros factores que describen el actual escenario, como el descenso del consumo, la caída del poder adquisitivo de los argentinos y el aumento de los precios de la carne vacuna en el país.
"En esa línea, se encuentra finalizado un informe elaborado por el INTI Carnes sobre la calidad, bondades y beneficios de incorporar a la dieta habitual la carne de cerdo. Allí, se comparan y avalan con fundamentos técnicos, cinco cortes tradicionales que fueron evaluados para conocer los valores proteicos, minerales y nutricionales que aportan. Esto sin dudas servirá como una herramienta más para reforzar y fomentar el aumento del consumo y el crecimiento del sector", finaliza el texto oficial.