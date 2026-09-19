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Un consenso para impulsar la producción de bioetanol

Las entidades sucroalcoholeras resaltaron los beneficios que tendrá el nuevo régimen si pasa el tratamiento en la Cámara de Diputados.

BIOETANOL. El proyecto reemplaza el actual sistema de cupos por empresa y precios regulados, por un esquema basado en licitaciones competitivas.
BIOETANOL. El proyecto reemplaza el actual sistema de cupos por empresa y precios regulados, por un esquema basado en licitaciones competitivas.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Entidades sucroalcoholeras respaldaron en Argentina el proyecto de ley para impulsar el bioetanol, ante su inminente debate en la Cámara de Diputados.
  • La iniciativa busca reemplazar el actual esquema de cupos fabriles y precios regulados por un modelo basado en licitaciones abiertas y competitivas.
  • De aprobarse en el Congreso, el nuevo marco legal promete dinamizar la agroindustria regional y atraer inversiones bajo reglas comerciales más transparentes.
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