Un consenso para impulsar la producción de bioetanol

Resumen para apurados
- Entidades sucroalcoholeras respaldaron en Argentina el proyecto de ley para impulsar el bioetanol, ante su inminente debate en la Cámara de Diputados.
- La iniciativa busca reemplazar el actual esquema de cupos fabriles y precios regulados por un modelo basado en licitaciones abiertas y competitivas.
- De aprobarse en el Congreso, el nuevo marco legal promete dinamizar la agroindustria regional y atraer inversiones bajo reglas comerciales más transparentes.
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