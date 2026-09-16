De la gala a tu casa: los peinados de los Emmy 2026 que arrasarán esta temporada y son muy fáciles de lograr

Por su parte, la especialista Jasmine Hyman analizó el impacto de estas propuestas desde la revista Cosmopolitan y destacó las virtudes de adaptar estas estructuras: "Las ondas naturales de Selena lucían especialmente hermosas gracias a su corte de pelo largo a capas. Los mechones más cortos, que rozaban la clavícula, se integraban a la perfección con su melena justo por encima de la cintura, creando una silueta favorecedora que combina a la perfección con cualquier textura de cabello", explicó la redactora.