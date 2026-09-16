De la gala a tu casa: los peinados de los Emmy 2026 que arrasarán esta temporada y son muy fáciles de lograr

Resumen para apurados
- Estrellas de Hollywood lucieron peinados simples y relajados en la gala de los Emmy 2026 para acercar el glamour de la alfombra roja a la vida cotidiana.
- Figuras como Selena Gomez y Zendaya lucieron ondas suaves y cortes pixie o bob mediante técnicas sencillas que priorizan el volumen natural y requieren poco tiempo de peinado.
- Estos estilos marcarán la temporada 2026 al consolidar una tendencia de belleza funcional, donde priman los cortes fáciles de mantener y adaptables a cualquier rutina diaria.
Las alfombras rojas de Hollywood suelen deslumbrar con peinados elaborados que parecen imposibles de llevar a la vida cotidiana. Sin embargo, la última entrega de los premios Emmy 2026 dejó una brisa de aire fresco al consolidar estilos que combinan glamour, versatilidad y una estética relajada.
Del volumen desenfadado a los cortes estratégicos para renovar la melena, las celebridades demostraron que lucir increíbles no exige pasar horas frente al espejo ni tratamientos inalcanzables.
La era de las mermaid waves y el efecto effortless
Una de las grandes protagonistas de la velada fue Selena Gomez, quien deslumbró con una melena XL trabajada a partir de extensiones y peinada con ondas suaves y fluidas. Este estilo, conocido como mermaid waves (ondas de sirena), apostó por el movimiento natural para contrastar con su vestido rígido de malla dorada.
La consigna detrás de este look busca sintonizar con la filosofía del "no makeup makeup": proyectar una imagen arreglada pero relajada, sin sobrecargar la textura del cabello. Para lograrlo en casa, la fórmula resulta sencilla y no requiere mayores secretos: basta con marcar una raya al medio, trabajar ondas sueltas a baja temperatura y sumar un toque de volumen que conserve la caida libre de la melena.
Versiones con volumen y variantes de longitud
El mismo concepto de ondas descontracturadas tuvo sus interpretaciones en actrices como Chase Infiniti y Quinta Brunson. Mientras Infiniti lució un cabello oscuro suelto con raya al medio pero enfocado en un volumen más definido sobre hombros y espalda, Brunson inclinó la balanza por una melena extra larga en tono cobrizo que destacó por su textura poco estructurada.
Por su parte, la especialista Jasmine Hyman analizó el impacto de estas propuestas desde la revista Cosmopolitan y destacó las virtudes de adaptar estas estructuras: "Las ondas naturales de Selena lucían especialmente hermosas gracias a su corte de pelo largo a capas. Los mechones más cortos, que rozaban la clavícula, se integraban a la perfección con su melena justo por encima de la cintura, creando una silueta favorecedora que combina a la perfección con cualquier textura de cabello", explicó la redactora.
Cortes cortos y la renovación de temporada
No todo fueron melenas infinitas en la gala de la televisión. Para quienes prefieren soltar peso y renovar el look de cara a los meses más frescos, las opciones de cabello corto pisaron fuerte de la mano de propuestas dinámicas, desde el pixie con volumen superior que lució Zendaya hasta el micro-bob de corte retro con puntas desfiladas exhibido por Lukita Maxwell.
Otras figuras optaron por clásicos atemporales, como el bob francés a la mandíbula de Aliyah Mastin o las capas de largo medio con las que desfiló Mariska Hargitay. Todas estas alternativas comparten la cualidad de requerir muy poco tiempo de peinado diario, reafirmando que la tendencia definitiva de este 2026 es abrazar la textura natural con cortes funcionales y de bajo mantenimiento.