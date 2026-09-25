Trump y Xi: tregua comercial hasta enero, desacuerdo en inteligencia artificial y la sombra de Taiwán

Tregua comercial, pero con fecha de vencimiento

El resultado más concreto de la cumbre fue la extensión de la tregua comercial que puso pausa a la guerra arancelaria que sacudió la economía mundial en 2025. Sin embargo, el acuerdo alcanza solo hasta el 10 de enero, un plazo que los analistas vinculan con las elecciones de medio mandato estadounidenses de noviembre antes que con una voluntad de resolución estructural. "No creo en un cambio profundo o duradero en la dinámica estructural de la rivalidad estratégica", advirtió Jared Mondschein, del United States Studies Centre de la Universidad de Sídney.