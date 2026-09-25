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Escándalo en Popstars: eliminaron a Máxima Tellado y su hermana salió al cruce del jurado

Máxima Tellado quedó eliminada de Popstars tras una devolución del jurado que cuestionó su interpretación. Su hermana Valentina reaccionó en redes sociales y apuntó contra los argumentos utilizados para dejarla afuera del reality.

Tensión en Popstars: eliminaron a Máxima Tellado y su hermana disparó contra el jurado
Tensión en Popstars: eliminaron a Máxima Tellado y su hermana disparó contra el jurado Telefé
Por Mercedes Mosca Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Máxima Tellado quedó eliminada recientemente de Popstars en Telefe tras ser cuestionada por el jurado debido a una supuesta falta de emoción al interpretar un tema.
  • El jurado Charlie García criticó su conexión escénica, lo que motivó un enérgico descargo en redes sociales de su hermana Valentina, también participante del reality.
  • La polémica generó un fuerte debate en redes sobre los criterios de evaluación del programa y anticipa mayor tensión en la convivencia de las concursantes del ciclo.
Resumen generado con IA

Máxima Tellado quedó eliminada de Popstars, el reality de Telefe, luego de interpretar Me muero de amor, de Natalia Oreiro. La devolución del jurado estuvo centrada en su desempeño sobre el escenario y, particularmente, en la falta de conexión con el significado de la canción.

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La crítica más contundente estuvo a cargo de Charlie García, quien cuestionó la manera en que Máxima interpretó el tema y consideró que no logró transmitir las emociones que requería la canción. “No me transmitió absolutamente nada. Tiene que enfocar su energía cuando interpreta y entender qué tipo de tema está cantando. Así luce como lo que canta, está alegre y contenta cuando está interpretando algo que tendría que atravesar a la gente. Creo que tiene que aprender a entender los temas que está interpretando”, expresó el jurado mexicano.

La devolución generó repercusión en las redes sociales y provocó el enojo de Valentina Tellado, hermana de Máxima, quien también forma parte de Popstars, el reality conducido por Nico Vázquez.

Valentina Tellado cuestionó la eliminación de su hermana

Después de la eliminación, Valentina utilizó sus redes sociales para cuestionar los argumentos utilizados por el jurado. Primero publicó una historia en Instagram en la que apuntó directamente contra la devolución recibida por Máxima.

“Y se atreven a decirle que 'no transmitió' jaja no me hagan reír, inventen otra cosa”, escribió. Luego, la joven publicó un video en TikTok en el que relató cómo se enteró de que su hermana había quedado afuera del programa.

“Voy a salir a hablar: básicamente no quisieron que me entere de que echaron a Máxima porque la hicieron entrar con un grupo de chicas donde la eliminan y a mí me hacen entrar con otro grupo de chicas por otra puerta, o sea, justo para que no me entere que la echaron”, comenzó.

Según relató, se cruzó con Máxima al salir del estudio, aunque en ese momento todavía no sabía que había sido eliminada. “No pude haberme enterado de peor forma porque yo salgo del set, me cruzo con Máxima, que me hace como una cara rara. Claramente no pensé que la iban a eliminar nunca”, contó.

Valentina explicó que comenzó a comprender lo que había ocurrido cuando vio llorando a sus compañeras. “Me empieza a caer la ficha cuando veo que todas mis compañeras lloraban y ahí empecé como a fingir demencia y dije: 'no puede estar pasando esto'. Y bueno, pasó gente”, relató.

La crítica de Valentina al jurado de Popstars

La hermana de Máxima también cuestionó específicamente la explicación que recibió la participante antes de quedar eliminada.

“Lo que me da bronca igual es que le hayan dicho que no interpretaba bien, que no transmitía. Es preferible que le digan que no buscaban tu perfil o cualquier otra cosa antes que diga que no transmite. Me molesta que le quieran buscar un error cuando no lo hubo, literalmente lo que le dijeron fue cualquier cosa”, sostuvo.

Finalmente, Valentina contó cómo vivió la eliminación de su hermana y cerró su descargo con ironía. “Me lloré todo y ni siquiera me enteré en vivo digamos sino por mis compañeras que estaban llorando y cuando Máxima me viene hablar ya lo había masticado. Nada, linda experiencia che”, concluyó.

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