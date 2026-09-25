Escándalo en Popstars: eliminaron a Máxima Tellado y su hermana salió al cruce del jurado

La crítica más contundente estuvo a cargo de Charlie García, quien cuestionó la manera en que Máxima interpretó el tema y consideró que no logró transmitir las emociones que requería la canción. “No me transmitió absolutamente nada. Tiene que enfocar su energía cuando interpreta y entender qué tipo de tema está cantando. Así luce como lo que canta, está alegre y contenta cuando está interpretando algo que tendría que atravesar a la gente. Creo que tiene que aprender a entender los temas que está interpretando”, expresó el jurado mexicano.