Quién es "Charlie" García, el inesperado jurado de Popstars que causó confusión entre la audiencia

La mirada técnica dentro del panel de evaluadores

En una entrevista con Javier Paniagua, el ejecutivo mexicano reflexionó en que, a la hora de captar la atención de un A&R, los números que tenga un aspirante [la cantidad de oyentes mensuales] son importantes; también suelen recibir proyectos no tan “populares” y muchas veces se animan a tomar “decisiones arriesgadas”. Pero hay algo que para él es trascendental. “Ser muy honesto con lo que haces, respetarte mucho como creador, creer en tu propuesta. No se trata de perfección ni talento absoluto, sino de honestidad y de ser original; de hacer lo que te sale de los intestinos y no de la cabeza”, sostuvo.