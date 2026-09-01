Quién es "Charlie" García, el inesperado jurado de Popstars que causó confusión entre la audiencia
Aunque muchos creyeron que el legendario músico argentino formaría parte del certamen, la figura confirmada para el reality de 2026 es un homónimo mexicano con más de 25 años de peso en la industria discográfica.
Resumen para apurados
- El productor mexicano Charlie García se sumó como jurado del reality Popstars, generando confusión en la audiencia con el legendario músico argentino homónimo.
- Con más de 25 años en Sony Music México, García impulsó carreras de artistas como Julieta Venegas y Natalia Lafourcade, liderando la captación de talentos latinos.
- Su rol técnico y comercial aportará la visión ejecutiva de la industria discográfica para conformar y proyectar internacionalmente a la nueva banda pop femenina.
Puede que desentone un poco pero el listado de jurados de Popstars no es lo que parece. Lejos de las épocas de folk rock de los inicios o del rock más ochentoso y moderno, los integrantes del certamen que busca consolidar un ensamble de chicas se alejan de la tradición del célebre "Charly" García y más bien se acercan a los conocimientos de Carlos “Charlie” García, cuya distancia va más allá de una vocal final, ya que este último es el productor musical y ejecutivo mexicano de más 25 años de trayectoria que descubrió a Julieta Venegas y Natalia Lafourcade.
La revelación del jurado del reality dedicado a crear un grupo femenino que podría resultar en una fórmula como lo fue Bandana dejó grandes desconciertos entre los televidentes cuando descubrieron que “Charlie” García sería uno de los evaluadores junto con Nicki Nicole y Ángela Torres. Pero pronto la aparición de un hombre sin bigote bicolor y de una apariencia que denotaba menos años que el referente argentino dio cuenta de que se trataba de una confusión. Este nuevo integrante estaría ligado a la gran industria sonora mexicana.
Detrás del fenómeno: quién es el ejecutivo mexicano
Carlos García, más conocido como “Charlie” García, es un ejecutivo de la industria que granjeó una extensa trayectoria en el ámbito, consagrándose como el descubridor de destacadas figuras de la música latina. El productor demuestra una posición sólida dentro del mercado discográfico estableciéndose como uno de los filtros previos a un hit radial: es el encargado de detectar, fichar y conformar talentos en una de las firmas más relevantes, Sony Music México.
García actualmente se desempeña como vicepresidente artístico de la empresa y lidera el área A&R encargada de hallar a los diamantes en bruto. El ejecutivo se especializó en el desarrollo de nuevos proyectos y lleva más de dos décadas en este campo. El rol que ejerce en Sony hace una década se encarga también de ser el nexo entre los solistas y las distintas áreas de la compañía.
En su perfil de LinkedIn se describe como un “apasionado de las ideas creativas/funcionales en todas las áreas de la industria del entretenimiento”. “Creo que una gran idea puede cambiar el destino de una compañía o de una carrera artística”, sostiene.
Entre los referentes con los que trabajó García se encuentran Julieta Venegas, Reik, Sin Bandera y Camila, como así también Haash, Río Roma, Sasha-Benny-Erik, Kalimba, Leonel García, Pandora, Noel Schajris, Cartel de Santa, Carlos Rivera y Matisse.
La mirada técnica dentro del panel de evaluadores
En una entrevista con Javier Paniagua, el ejecutivo mexicano reflexionó en que, a la hora de captar la atención de un A&R, los números que tenga un aspirante [la cantidad de oyentes mensuales] son importantes; también suelen recibir proyectos no tan “populares” y muchas veces se animan a tomar “decisiones arriesgadas”. Pero hay algo que para él es trascendental. “Ser muy honesto con lo que haces, respetarte mucho como creador, creer en tu propuesta. No se trata de perfección ni talento absoluto, sino de honestidad y de ser original; de hacer lo que te sale de los intestinos y no de la cabeza”, sostuvo.
En su rol en el panel de Popstars en este 2026, Charlie y sus décadas de experiencia aportan la perspectiva de quien ha visto los vaivenes del género pop. “El idioma español la está rompiendo en todo el mundo”, enfatizó en una entrevista para Teleshow en la previa del estreno, sobre cómo vienen pisando fuerte las figuras de estas latitudes.
El perfil de García es completamente diferente al de sus compañeras Nicki Nicole y Ángela Torres ya que mientras las jóvenes intérpretes aportan principalmente su experiencia sobre los escenarios, el mexicano tiene una mirada vinculada a la producción, lo que se necesita para consolidarse en ventas y el funcionamiento del negocio discográfico.