SociedadSalud

Cuántos huevos se pueden comer por día para bajar de peso y qué beneficios aporta

Este alimento contiene 13 nutrientes esenciales, entre ellos vitaminas, hierro, calcio, fósforo y zinc.

De qué manera el huevo ayuda a bajar de peso y cuántos se pueden comer por día
De qué manera el huevo ayuda a bajar de peso y cuántos se pueden comer por día (Getty Images)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas en nutrición confirmaron recientemente que consumir uno o dos huevos por día favorece el descenso de peso y no eleva el colesterol en dietas balanceadas.
  • El alimento aporta saciedad y nutrientes clave en la yema. Históricamente asociado a riesgos cardiovasculares, estudios descartan que incremente el colesterol sanguíneo.
  • La evidencia promueve un cambio en las guías alimentarias, consolidando al huevo como un aliado accesible para mejorar la salud metabólica y el control del peso corporal.
Resumen generado con IA

El huevo es uno de los principales ingredientes en las dietas de los deportistas y de las personas que persiguen ciertos objetivos como bajar de peso o aumentar masa muscular. Sin embargo, existe un interrogante en la sociedad sobre la cantidad necesaria y máxima de huevos que se pueden comer por día para no alterar los niveles de colesterol.

¿Comer huevo todos los días aumenta el colesterol?

¿Comer huevo todos los días aumenta el colesterol?

Según la Comisión Internacional del Huevo (IEC), el huevo, especialmente la yema, es una fuente rica de nutrientes esenciales, que incluye grasas saludables y colesterol dietético, pero su impacto en el colesterol sanguíneo es menor de lo que se creía.

El doctor Alberto Cormillot, especialista en obesidad, también desmintió a Infobae la creencia de que el huevo aumenta el colesterol peligrosamente, y aseguró que su consumo diario es beneficioso en el marco de una dieta equilibrada, salvo que exista alguna contraindicación médica específica.

Cuántos huevos se pueden comer por día

Comer un huevo diario es completamente seguro para la mayoría de las personas y puede tener múltiples beneficios, como mejorar la composición corporal y reducir el índice de masa corporal (IMC).

Según los expertos de la Universidad de Castilla, la ingesta de huevos está asociada con un aumento en la masa magra (peso del cuerpo sin contar las grasas), lo que puede ser útil en la gestión del peso y la mejora de la salud metabólica.

Además, dado su alto contenido en proteínas y grasas saludables, son una excelente opción para incluir en el desayuno, ya que generan una sensación de saciedad duradera. Esto puede ayudar a evitar el “picoteo” entre comidas y mantener niveles de energía estables a lo largo del día.

Dicho esto, la cantidad recomendada por día puede variar según las necesidades y condiciones individuales de cada persona, pero en general, los expertos coinciden en que comer un huevo al día es seguro para la mayoría de las personas.

Por lo tanto, incluir uno o dos huevos diarios en la alimentación, dentro de una dieta balanceada, no representa un riesgo para la salud cardiovascular, y puede aportar importantes beneficios nutricionales.

Los beneficios de la yema del huevo

El huevo es una de las fuentes más completas de proteínas disponibles de forma natural, con los nueve aminoácidos esenciales que el cuerpo humano no puede producir por sí mismo.

En la yema se concentra la mayor parte de las vitaminas y minerales del huevo, junto con lecitina, una sustancia que beneficia el cerebro, el corazón y el sistema nervioso. Esto hace que el consumo de huevos enteros sea una excelente opción para quienes buscan mejorar su salud general y su capacidad para desarrollar masa muscular.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El hábito diario que puede ayudar a bajar la presión arterial en pocos minutos

El hábito diario que puede ayudar a bajar la presión arterial en pocos minutos

Los pacientes cada vez más deciden sobre su salud fuera del consultorio

Los pacientes cada vez más deciden sobre su salud fuera del consultorio

¿Cuántos abdominales puedes hacer? El resultado que deberías alcanzar según tu edad

¿Cuántos abdominales puedes hacer? El resultado que deberías alcanzar según tu edad

Lo más popular
Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York
1

Dimes y diretes: Jaldo respondió a las críticas de la fiduciaria; Catalán y Molinuevo, con Milei en Nueva York

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
2

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo
3

Más infraestructura y menos presión fiscal: el rotundo clamor del campo en la Expo

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”
4

Gabriela Lupiañez. “Pío Tristán nunca reconoció la derrota en Tucumán”

La pobreza subió al 32,3% en el país, pero bajó en el Gran Tucumán: qué dicen los números del Indec
5

La pobreza subió al 32,3% en el país, pero bajó en el Gran Tucumán: qué dicen los números del Indec

Ranking notas premium
Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
1

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán
2

El día que la desobediencia salvó la patria en Tucumán

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315
3

Caos en el Camino del Perú: Fanzolato se extiende y Yerba Buena tendrá los terrenos para avanzar hacia la ruta 315

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú
4

Las fuerzas ocultas del Camino del Perú

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”
5

Tratamientos estéticos: “Confié en una persona y puse mi salud en sus manos”

Más Noticias
Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Murió el actor francés Arnaud Denis tras recurrir a la eutanasia en Bélgica: tenía 43 años y dejó un último mensaje

Cartas de lectores: la guardia de los días sábados del Hospital Padilla

Cartas de lectores: la guardia de los días sábados del Hospital Padilla

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

El Niño 2026 podría ser histórico: cuándo comienza su etapa más intensa y cuánto durará

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

Fuertes explosiones y un aterrizaje de emergencia en Ezeiza: qué se sabe del vuelo a Madrid

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Feriado del 24 de septiembre en Tucumán: cómo funcionará el comercio y cómo se pagará

Feriado del 24 de septiembre en Tucumán: cómo funcionará el comercio y cómo se pagará

Por qué Iván de Pineda no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes: qué dijo

Por qué Iván de Pineda no se casó ni tuvo hijos con Luz Barrantes: qué dijo

Comentarios