¿Cuántos abdominales puedes hacer? El resultado que deberías alcanzar según tu edad

Este ejercicio trabaja de forma principal el recto abdominal, además de activar los oblicuos en los costados del abdomen y, en menor medida, los flexores de la cadera. Para ejecutarlo bien, conviene acostarse boca arriba con las rodillas dobladas en un ángulo de 90 grados, los pies apoyados en el suelo y la zona lumbar pegada a la colchoneta.