Es por ahí, Franco: sólido y veloz, el mejor “del resto” en Madrid

Si llegamos hasta aquí sin nombrar al ganador, es porque casi que se están acabando las palabras para calificar al italiano Kimi Antonelli. El juvenil de 20 años, que con la de Madrid ganó ya ocho carreras este año, hace todo bien, y hasta tiene de su lado la “suerte del campeón”, ya que el británico Lando Norris, que largó en la pole con McLaren y estaba destinado a vencer, perdió terreno al no aprovechar un auto de seguridad virtual, cosa que sí hizo Antonelli. El neerlandés Max Verstappen y su Red Bull, ante tamaño dominio del italiano de Mercedes, hizo lo que pudo para llegar 2°, mientras que Norris completó el podio.