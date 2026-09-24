LA GACETA llevó la emoción del “Batalla” a la pantalla

El “Batalla” concentró la atención en sus 2.200 metros, con 13 participantes en las gateras y nombres destacados entre los competidores. Thor Medina figuraba entre los grandes atractivos de la prueba: durante la temporada ganó una carrera de Grupo I y representó a la Argentina en el Gran Premio Latinoamericano. Su triunfo le dio el cierre a la competencia más esperada de la reunión.