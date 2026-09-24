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LA GACETA llevó la emoción del “Batalla” a la pantalla

Con carreras en vivo, análisis y contacto con los protagonistas, el streaming acompañó un día que reunió a más de 30.000 personas

TRANSMISIÓN EN VIVO. El equipo de LA GACETA siguió la jornada desde el Hipódromo de Tucumán.
TRANSMISIÓN EN VIVO. El equipo de LA GACETA siguió la jornada desde el Hipódromo de Tucumán. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL
Hace 23 Hs

Resumen para apurados

  • Thor Medina ganó el Gran Premio Batalla de Tucumán ante 30.000 personas en el Hipódromo provincial, transmitido en vivo por LA GACETA vía streaming.
  • Montado por Marcelo Quinteros, el caballo se impuso en los 2.200 metros tras llegar como favorito por sus logros en pruebas de Grupo I y a nivel internacional.
  • La exitosa cobertura multiplataforma reafirma el impacto federal del turf tucumano y amplía la llegada de esta tradicional cita hípica a nuevos públicos.
Resumen generado con IA

Cuando Thor Medina cruzó el disco, la emoción recorrió el Hipódromo de Tucumán. Más de 30.000 personas presenciaron la victoria del caballo conducido por Marcelo Quinteros en el Gran Premio Batalla de Tucumán. Quienes siguieron la jornada a distancia también pudieron ver el desenlace en vivo, a través de la transmisión de LA GACETA.

El streaming, disponible en lagaceta.com.ar y LA GACETA PLAY, acompañó el desarrollo de una de las citas más convocantes del turf argentino. La propuesta combinó las imágenes de las carreras con análisis y contacto con los protagonistas, de modo que el público pudiera seguir tanto lo que sucedía en la pista como el movimiento alrededor de cada competencia.

LA PANTALLA. El público acompañó la cobertura del “Batalla” en el hipódromo. LA PANTALLA. El público acompañó la cobertura del “Batalla” en el hipódromo. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

Carlos Chirino, Alejandra Casas Cau, Gabriela Baigorrí, Guillermo Monti y Benjamín Papaterra integraron el equipo de la cobertura. A lo largo de la emisión, siguieron el programa de carreras y aportaron contexto para una audiencia que incluía a aficionados del turf y a espectadores atraídos por la magnitud de la jornada.

La transmisión también incluyó los dos clásicos correspondientes a las Carreras de las Estrellas y el resto de la programación. Así, la carrera principal llegó como culminación de una tarde de competencia, expectativas y resultados que los espectadores pudieron seguir en una misma pantalla.

A TODA VELOCIDAD. Los caballos disputan el “Batalla” ante el público reunido junto a la pista. A TODA VELOCIDAD. Los caballos disputan el “Batalla” ante el público reunido junto a la pista. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

El “Batalla” concentró la atención en sus 2.200 metros, con 13 participantes en las gateras y nombres destacados entre los competidores. Thor Medina figuraba entre los grandes atractivos de la prueba: durante la temporada ganó una carrera de Grupo I y representó a la Argentina en el Gran Premio Latinoamericano. Su triunfo le dio el cierre a la competencia más esperada de la reunión.

CONVOCATORIA Miles de personas llegaron al hipódromo para vivir el Gran Premio. CONVOCATORIA Miles de personas llegaron al hipódromo para vivir el Gran Premio. LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

Desde el hipódromo, el streaming permitió seguir cada tramo de esa expectativa hasta la llegada. Para quienes miraron desde sus casas o desde cualquier otro lugar, la pantalla abrió una ventana a una jornada que convocó a miles de personas y volvió a colocar al turf tucumano en el centro de la escena deportiva.

Temas Gran Premio Batalla de Tucumán
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