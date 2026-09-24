Ante más de 30.000 personas, Thor Medina se quedó con el Gran Premio Batalla de Tucumán

La conducción estuvo a cargo del cordobés Marcelo Quinteros, quien también había ganado una de las pruebas anteriores de la jornada. “Fue una alegría y una emoción terrible en esta carrera”, contó el jockey después del triunfo. Sobre el momento en que advirtió que podía quedarse con el Gran Premio, explicó que logró aguantarlo durante los primeros metros y que decidió hacerlo correr en el opuesto: “En el derecho lo puse a correr. Arrancó y ganó muy fácil”. Además, reveló el impacto que tuvo el festejo frente al público: “Recién cuando íbamos desfilando ahí con el caballo, se me caían las lágrimas, a ver todo el público gritando y la gente”.