“Gasly y Perón, un solo corazón" : los comentarios irónicos de los argentinos en el Instagram de Alpine

La respuesta de muchos usuarios tomó otro camino. En las publicaciones de Alpine desde Bakú, sede del Gran Premio de Azerbaiyán, los reproches dieron paso a una sucesión de halagos desmedidos. “Gasly y Perón, un solo corazón”, escribió uno. “Mi viejo me dio la vida, Pierre las ganas de vivirla”, publicó otro. También aparecieron comparaciones con Juan Manuel Fangio y un mensaje que lo ubicaba por delante de Maradona, Colapinto y Messi.