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“Gasly y Perón, un solo corazón" : los comentarios irónicos de los argentinos en el Instagram de Alpine

Tras las amenazas que denunció el piloto francés y la advertencia de Flavio Briatore, numerosos usuarios cambiaron el tono de sus comentarios. Las publicaciones del equipo se llenaron de halagos tan exagerados que terminaron convertidos en una broma colectiva.

“Gasly y Perón, un solo corazón : los comentarios irónicos de los argentinos en el Instagram de Alpine
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Fans argentinos llenaron de elogios irónicos las redes de Alpine en Bakú tras amenazas a Pierre Gasly por una orden de equipo con Franco Colapinto en España.
  • El conflicto surgió por una maniobra en el GP de España donde Gasly no cedió el paso a Colapinto, desatando agresiones que llevaron a Flavio Briatore a exigir respeto.
  • La respuesta satírica desactivó la hostilidad digital, clave para evitar que Alpine cumpla su advertencia de limitar las entrevistas de Colapinto con la prensa argentina.
Resumen generado con IA

“¿Soy yo o Gasly tiene cosas de Senna?”. La pregunta apareció entre los comentarios de una publicación de Alpine y marcó el tono de una reacción inesperada. Después de días de críticas por lo ocurrido entre Pierre Gasly y Franco Colapinto en el Gran Premio de España, numerosos usuarios argentinos comenzaron a llenar el Instagram del equipo con elogios irónicos al piloto francés.

“Gasly y Perón, un solo corazón : los comentarios irónicos de los argentinos en el Instagram de Alpine

El origen de la discusión estuvo en las últimas vueltas de la carrera disputada en Madrid. Colapinto circulaba detrás de su compañero, que todavía debía ingresar a boxes, mientras Oscar Piastri se acercaba por detrás. El argentino pidió que le cedieran el paso, pero Alpine no ordenó el cambio de posiciones. Gasly finalmente hizo su parada y la maniobra desató críticas en las redes.

La situación cruzó un límite cuando, según contó Gasly, recibió amenazas que también alcanzaron a su pareja y a otros familiares. Colapinto repudió esos mensajes y pidió apoyo para todo el equipo. Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, reclamó a los aficionados argentinos que respaldaran al piloto “de manera respetuosa y leal” y advirtió que, si continuaba el acoso, el equipo podría restringir las entrevistas de Colapinto con la televisión argentina.

La respuesta de muchos usuarios tomó otro camino. En las publicaciones de Alpine desde Bakú, sede del Gran Premio de Azerbaiyán, los reproches dieron paso a una sucesión de halagos desmedidos. “Gasly y Perón, un solo corazón”, escribió uno. “Mi viejo me dio la vida, Pierre las ganas de vivirla”, publicó otro. También aparecieron comparaciones con Juan Manuel Fangio y un mensaje que lo ubicaba por delante de Maradona, Colapinto y Messi.

“Gasly y Perón, un solo corazón : los comentarios irónicos de los argentinos en el Instagram de Alpine

Los comentarios se multiplicaron en español, francés e inglés. Algunos celebraron su sonrisa o su pelo; otros inventaron escenas familiares para declarar su admiración. La exageración dejaba claro el tono de la broma, aunque el episodio que la originó fue serio: las amenazas denunciadas por Gasly.

En medio de la preparación para la próxima carrera, el Instagram de Alpine se convirtió así en escenario de una respuesta colectiva que cambió los insultos por una ironía reconocible para cualquier lector argentino. 

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