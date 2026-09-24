Orfila prepara un cambio obligado en medio de un momento delicado para San Martín

Pero el entrenador tendrá, además, una modificación obligada. Jorge Juárez llegó a la décima amarilla en la derrota 4 a 2 frente a Atlético de Rafaela y deberá cumplir dos fechas de suspensión. Por ese motivo, “Tucu” no podrá jugar el domingo contra Gimnasia de Jujuy, en el estadio 23 de Agosto, ni tampoco en la fecha siguiente frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en La Ciudadela. Su ausencia abre una nueva incógnita en el lateral derecho.