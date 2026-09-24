DeportesSan Martín de Tucumán

Orfila prepara un cambio obligado en medio de un momento delicado para San Martín

La caída contra Rafaela profundizó las dudas y el entrenador busca variantes para visitar a Gimnasia de Jujuy, mientras espera recuperar jugadores.

ANÁLISIS. Alejandro Orfila trabaja en las variantes para visitar Jujuy, obligado a modificar nuevamente el equipo por la suspensión de Juárez.
ANÁLISIS. Alejandro Orfila trabaja en las variantes para visitar Jujuy, obligado a modificar nuevamente el equipo por la suspensión de Juárez.
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Alejandro Orfila prepara cambios en San Martín para visitar el domingo a Gimnasia de Jujuy, debido a la suspensión de Jorge Juárez tras la última derrota.
  • Tras caer 4-2 ante Rafaela, el equipo no logra repetir formación por reiteradas bajas, aunque recupera a jugadores como Arfaras para reforzar el ataque.
  • A seis fechas del final y fuera del Reducido, San Martín se quedó sin margen de error y necesita ganar en Jujuy para seguir peleando por la clasificación.
Resumen generado con IA

La irregularidad no es el único problema que Alejandro Orfila debe resolver por estas horas. El entrenador también trabaja en la conformación de un equipo que, por diferentes motivos, hace varias fechas no consigue repetir su formación. Con seis jornadas por delante, San Martín necesita encontrar respuestas y recuperar estabilidad, mientras el cuerpo técnico evalúa las variantes que tendrá disponibles para visitar a Gimnasia de Jujuy.

El último entrenamiento dejó algunas señales positivas. Álvaro Veliez, Luca Arfaras y Matías “Caco” García trabajaron a la par del grupo y volvieron a quedar a disposición. Sus evoluciones serán evaluadas hasta el momento de definir la lista de convocados, aunque la decisión final estará en manos de Orfila. Entre esos posibles regresos, el de Arfaras aparece como una alternativa especialmente importante para un equipo que necesita recuperar peso ofensivo.

Pero el entrenador tendrá, además, una modificación obligada. Jorge Juárez llegó a la décima amarilla en la derrota 4 a 2 frente a Atlético de Rafaela y deberá cumplir dos fechas de suspensión. Por ese motivo, “Tucu” no podrá jugar el domingo contra Gimnasia de Jujuy, en el estadio 23 de Agosto, ni tampoco en la fecha siguiente frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en La Ciudadela. Su ausencia abre una nueva incógnita en el lateral derecho.

En principio, Víctor Salazar aparece como la alternativa natural para ocupar ese lugar. El defensor conoce la posición y es una de las opciones que maneja Orfila, aunque también crece la posibilidad de que Guillermo Rodríguez o Leonardo Monroy sean utilizados sobre el sector derecho. El entrenador todavía no definió la variante y tendrá los próximos entrenamientos para terminar de resolver quién será el reemplazante de Juárez.

Un “11” que no se repite

La modificación obligada vuelve a exponer una situación que se repite durante las últimas fechas: San Martín no consigue sostener un mismo “11” titular por las diferentes bajas que fue acumulando. En Rafaela, el equipo salió con Darío Sand; Alejandro Galván y Ezequiel Parnisari como centrales; Nahuel Gallardo y Juárez como laterales; Santiago Briñone y Agustín Graneros en el doble “5”; Alan Cisnero, Gabriel Carabajal y Bruno Cabrera más adelantados, y Mauro Verón como referencia de área. Ahora, al menos una pieza deberá cambiar.

En ese contexto, el posible regreso de Arfaras puede representar una variante importante. El delantero venía teniendo un buen rendimiento antes de su lesión y había sido decisivo frente a Chacarita, cuando marcó un doblete.

Su vuelta le daría a Orfila una alternativa más en ataque, justo cuando el equipo necesita encontrar soluciones para revertir un presente futbolístico flojo. Frente a Rafaela, San Martín estuvo dos veces en ventaja, pero no logró sostener el resultado y terminó perdiendo 4 a 2.

El escenario obliga a tomar decisiones. Quedan seis fechas para el final del torneo, San Martín está fuera de los puestos de Reducido y necesita sumar para volver a acercarse a la zona de clasificación. El margen de error prácticamente desapareció y el partido del domingo contra Gimnasia de Jujuy tendrá una importancia especial para intentar cambiar el rumbo.

Orfila deberá definir si mantiene la mayor parte de la estructura utilizada en Rafaela, quién reemplaza a Juárez y qué lugar pueden ocupar los jugadores que pelean por entrar a la lista de convocados.

Temas Primera NacionalClub Atlético Gimnasia y Esgrima de JujuySan MartínAlejandro OrfilaJorge JuárezLuca ArfarasCD de San Martín
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?
1

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas
2

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos
3

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre
4

Cómo estará el tiempo en Tucumán este jueves 24 de septiembre

VIDEO. Reviví la cobertura especial de LA GACETA del Gran Premio Batalla de Tucumán
5

VIDEO. Reviví la cobertura especial de LA GACETA del Gran Premio Batalla de Tucumán

Ranking notas premium
¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?
1

¿Quién atenderá el deterioro de las rutas nacionales?

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales
2

Fuerte sanción disciplinaria: tras la condena, cancelan por cinco años la matrícula del abogado Gustavo Morales

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud
3

Investigan a tres sospechosos por una estafa de $10 millones a una pensionada del Subsidio de Salud

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad
4

Masivo respaldo de asociaciones de jueces a la magistrada que frenó la baja de imputabilidad

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta
5

Por qué el Camino del Perú ya no puede pensarse como ruta

Más Noticias
VIDEO. Reviví la cobertura especial de LA GACETA del Gran Premio Batalla de Tucumán

VIDEO. Reviví la cobertura especial de LA GACETA del Gran Premio Batalla de Tucumán

Despedida de Messi en la Selección: la página no avanza y colapsó la venta de entradas para el amistoso contra Benín

Despedida de Messi en la Selección: la página no avanza y colapsó la venta de entradas para el amistoso contra Benín

“Si quieren 20 equipos, regionalicemos”: Leito defendió la postura de Atlético ante los posibles cambios en AFA

“Si quieren 20 equipos, regionalicemos”: Leito defendió la postura de Atlético ante los posibles cambios en AFA

Detuvieron a un ex Atlético Tucumán acusado de intentar robarle el arma a un policía

Detuvieron a un ex Atlético Tucumán acusado de intentar robarle el arma a un policía

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo afilar bien un cuchillo en casa si no tengo afilador?

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

¿Cómo enfriar una casa sin aire acondicionado? Así es la idea ganadora de cuatro estudiantes santiagueñas

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Qué dijo Jaldo sobre las lluvias que se vienen por El Niño y dónde se reforzaron los trabajos

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Alerta naranja por viento Zonda: las tres provincias que tendrán ráfagas de más de 90 km/h

Comentarios