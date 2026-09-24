Orfila prepara un cambio obligado en medio de un momento delicado para San Martín

Resumen para apurados
- Alejandro Orfila prepara cambios en San Martín para visitar el domingo a Gimnasia de Jujuy, debido a la suspensión de Jorge Juárez tras la última derrota.
- Tras caer 4-2 ante Rafaela, el equipo no logra repetir formación por reiteradas bajas, aunque recupera a jugadores como Arfaras para reforzar el ataque.
- A seis fechas del final y fuera del Reducido, San Martín se quedó sin margen de error y necesita ganar en Jujuy para seguir peleando por la clasificación.
La irregularidad no es el único problema que Alejandro Orfila debe resolver por estas horas. El entrenador también trabaja en la conformación de un equipo que, por diferentes motivos, hace varias fechas no consigue repetir su formación. Con seis jornadas por delante, San Martín necesita encontrar respuestas y recuperar estabilidad, mientras el cuerpo técnico evalúa las variantes que tendrá disponibles para visitar a Gimnasia de Jujuy.
El último entrenamiento dejó algunas señales positivas. Álvaro Veliez, Luca Arfaras y Matías “Caco” García trabajaron a la par del grupo y volvieron a quedar a disposición. Sus evoluciones serán evaluadas hasta el momento de definir la lista de convocados, aunque la decisión final estará en manos de Orfila. Entre esos posibles regresos, el de Arfaras aparece como una alternativa especialmente importante para un equipo que necesita recuperar peso ofensivo.
Pero el entrenador tendrá, además, una modificación obligada. Jorge Juárez llegó a la décima amarilla en la derrota 4 a 2 frente a Atlético de Rafaela y deberá cumplir dos fechas de suspensión. Por ese motivo, “Tucu” no podrá jugar el domingo contra Gimnasia de Jujuy, en el estadio 23 de Agosto, ni tampoco en la fecha siguiente frente a Gimnasia y Tiro de Salta, en La Ciudadela. Su ausencia abre una nueva incógnita en el lateral derecho.
En principio, Víctor Salazar aparece como la alternativa natural para ocupar ese lugar. El defensor conoce la posición y es una de las opciones que maneja Orfila, aunque también crece la posibilidad de que Guillermo Rodríguez o Leonardo Monroy sean utilizados sobre el sector derecho. El entrenador todavía no definió la variante y tendrá los próximos entrenamientos para terminar de resolver quién será el reemplazante de Juárez.
Un “11” que no se repite
La modificación obligada vuelve a exponer una situación que se repite durante las últimas fechas: San Martín no consigue sostener un mismo “11” titular por las diferentes bajas que fue acumulando. En Rafaela, el equipo salió con Darío Sand; Alejandro Galván y Ezequiel Parnisari como centrales; Nahuel Gallardo y Juárez como laterales; Santiago Briñone y Agustín Graneros en el doble “5”; Alan Cisnero, Gabriel Carabajal y Bruno Cabrera más adelantados, y Mauro Verón como referencia de área. Ahora, al menos una pieza deberá cambiar.
En ese contexto, el posible regreso de Arfaras puede representar una variante importante. El delantero venía teniendo un buen rendimiento antes de su lesión y había sido decisivo frente a Chacarita, cuando marcó un doblete.
Su vuelta le daría a Orfila una alternativa más en ataque, justo cuando el equipo necesita encontrar soluciones para revertir un presente futbolístico flojo. Frente a Rafaela, San Martín estuvo dos veces en ventaja, pero no logró sostener el resultado y terminó perdiendo 4 a 2.
El escenario obliga a tomar decisiones. Quedan seis fechas para el final del torneo, San Martín está fuera de los puestos de Reducido y necesita sumar para volver a acercarse a la zona de clasificación. El margen de error prácticamente desapareció y el partido del domingo contra Gimnasia de Jujuy tendrá una importancia especial para intentar cambiar el rumbo.
Orfila deberá definir si mantiene la mayor parte de la estructura utilizada en Rafaela, quién reemplaza a Juárez y qué lugar pueden ocupar los jugadores que pelean por entrar a la lista de convocados.