Una ingeniera tucumana participará en un desafío mundial de IA

Tucumán tendrá un lugar privilegiado en una transmisión que conectará a especialistas de distintos lugares del mundo. Rosana Hadad Salomón, ingeniera en sistemas tucumana, será una de las protagonistas de un desafío que busca establecer un récord Guinness de capacitación en inteligencia artificial (IA) y habilidades digitales.
La convocatoria la llevará a ocupar hoy una de las 25 horas de una transmisión continua organizada por la ONG estadounidense Connected Nation, con la participación de más de 25 organizaciones nacionales e internacionales, el acompañamiento de AT&T y el respaldo de Netflix. Su intervención está prevista para las 8, hora argentina. Será una de las sesiones que integrarán una transmisión con especialistas que participarán desde Australia, Asia, Europa, África, América Latina y distintos puntos de Estados Unidos.
Para la profesional, la convocatoria representa también la posibilidad de que una especialista formada y radicada en nuestra provincia sea parte de una iniciativa tecnológica de alcance global. Hadad Salomón es ingeniera en sistemas y lleva 24 años trabajando en tecnología aplicada a empresas. Su trayectoria se desarrolló en un área que en los últimos años adquirió una dimensión creciente: la IA.
Actualmente dirige Academia Genia, el programa de formación en IA del Instituto San Miguel, y es cofundadora de una empresa argentina dedicada al desarrollo e implementación de agentes de IA. Además, trabaja como consultora en IA y capacitación para empresas de Argentina, Latinoamérica y Europa. En 2023 recibió el Globant Award. Su experiencia en formación y aplicación de tecnología fue uno de los antecedentes que la llevó a integrar esta iniciativa internacional. “Es la primera vez que me toca participar de algo así, y lo que me llamó la atención no fue el tamaño del evento sino el detalle del reglamento: el récord se cae si no lo mira suficiente gente”, contó Hadad Salomón. De acuerdo con las condiciones del desafío, debe haber al menos 50 personas mirando la transmisión en todo momento. El evento se podrá seguir de manera gratuita y sin inscripción previa en bit.ly/CNWorldRecord, bajo el hashtag #CNWorldRecord.