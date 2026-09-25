Una ingeniera tucumana participará en un desafío mundial de IA

Actualmente dirige Academia Genia, el programa de formación en IA del Instituto San Miguel, y es cofundadora de una empresa argentina dedicada al desarrollo e implementación de agentes de IA. Además, trabaja como consultora en IA y capacitación para empresas de Argentina, Latinoamérica y Europa. En 2023 recibió el Globant Award. Su experiencia en formación y aplicación de tecnología fue uno de los antecedentes que la llevó a integrar esta iniciativa internacional. “Es la primera vez que me toca participar de algo así, y lo que me llamó la atención no fue el tamaño del evento sino el detalle del reglamento: el récord se cae si no lo mira suficiente gente”, contó Hadad Salomón. De acuerdo con las condiciones del desafío, debe haber al menos 50 personas mirando la transmisión en todo momento. El evento se podrá seguir de manera gratuita y sin inscripción previa en bit.ly/CNWorldRecord, bajo el hashtag #CNWorldRecord.