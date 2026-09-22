Todo lo que hay que saber para disfrutar el “Batalla”: carreras, figuras, horarios y premios

El Hipódromo de Tucumán se prepara para vivir una de esas jornadas que quedan grabadas en la memoria del turf. Este jueves, el circo hípico de avenida Irineo Leguisamo abrirá sus puertas para recibir una reunión internacional que tendrá como eje central al Gran Premio “Batalla de Tucumán”, la carrera más importante de la jornada y una de las competencias de mayor tradición del interior del país. Serán más de 11 horas de actividad, 17 carreras, 13 protagonistas en los 2.200 metros del “Batalla” y la presencia de caballos provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. A eso se sumará un ingrediente especial: varios de los mejores jockeys de Sudamérica estarán en la pista.