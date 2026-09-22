Todo lo que hay que saber para disfrutar el “Batalla”: carreras, figuras, horarios y premios
El hipódromo está listo para una jornada que tendrá 17 carreras y más de 11 horas de turf. El Gran Premio se larga a las 18.30 y habrá figuras internacionales. El público podrá participar del sorteo de un auto 0 KM.
Resumen para apurados
- El Hipódromo de Tucumán celebrará este jueves el Gran Premio Batalla de Tucumán con 17 carreras y jinetes de élite para honrar la cita más tradicional del turf del interior.
- La jornada ofrecerá entrada gratis, sorteo de un 0km y un fuerte operativo de seguridad, reuniendo a figuras como Jorge Ricardo y caballos de renombre como Thor Medina.
- La reunión consolida a Tucumán como plaza clave del turf nacional, impulsando el turismo y el espectáculo deportivo con transmisiones en vivo para todo el país.
El Hipódromo de Tucumán se prepara para vivir una de esas jornadas que quedan grabadas en la memoria del turf. Este jueves, el circo hípico de avenida Irineo Leguisamo abrirá sus puertas para recibir una reunión internacional que tendrá como eje central al Gran Premio “Batalla de Tucumán”, la carrera más importante de la jornada y una de las competencias de mayor tradición del interior del país. Serán más de 11 horas de actividad, 17 carreras, 13 protagonistas en los 2.200 metros del “Batalla” y la presencia de caballos provenientes de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. A eso se sumará un ingrediente especial: varios de los mejores jockeys de Sudamérica estarán en la pista.
La propuesta será mucho más que una carrera. Habrá clásicos, pruebas de las Carreras de las Estrellas, velocistas, grandes figuras de la fusta, presencia de autoridades, sorteos y un importante operativo para recibir a una multitud. Estos son algunos de los datos que hay que tener en cuenta para disfrutar a pleno de una jornada que promete ser inolvidable.
- Habrá 17 carreras y más de 11 horas de turf
El movimiento comenzará temprano. El Hipódromo abrirá sus puertas a las 9.30 y el ingreso será libre y gratuito. La primera carrera está prevista para las 11, mientras que la última fue programada para las 21.40, aunque desde la organización estiman que podría largarse después de las 22.
El público también tendrá facilidades para llegar al predio. El estacionamiento será gratuito y estará habilitado dentro del óvalo del hipódromo, mientras que también se podrán dejar vehículos en la zona del frente.
“Todo estará custodiado por la Policía de Tucumán. Me reuní con Sergio Apestey, que es el director general de Transporte de la Provincia, y ellos realizarán un operativo en toda la zona”, explicó Marcelo Moreno, gerente del circo hípico. La intención es que la enorme convocatoria que se espera pueda desarrollarse con normalidad desde las primeras horas de la mañana hasta el cierre de la reunión.
- Gran operativo de seguridad para recibir a una multitud
La organización diagramó un dispositivo especial para garantizar la seguridad durante toda la jornada. La Policía de Tucumán tendrá a su cargo el operativo, con efectivos distribuidos en diferentes sectores estratégicos del predio. “Estamos preparados para que se viva una gran fiesta y es por eso que queremos garantizar la seguridad de todos los presentes. La Policía de Tucumán estará a cargo del dispositivo, con una importante cantidad de efectivos distribuidos en puntos estratégicos del hipódromo”, destacó Moreno.
Una de las novedades será la utilización del nuevo Centro de Monitoreo del hipódromo. El espacio cuenta con cámaras de 360 grados y pantallas que permitirán controlar distintos sectores del predio y ampliar la capacidad de vigilancia durante la reunión.
“La policía utilizará el nuevo Centro de Monitoreo del hipódromo, que está equipado con cámaras de 360 grados y pantallas que permitirán tener una visión amplia de distintos sectores del predio”, agregó el gerente.
- Confirmaron la presencia de Osvaldo Jaldo
La jornada también contará con presencia institucional. El gobernador Osvaldo Jaldo estará en el hipódromo durante la reunión del “Batalla” y presenciará algunas de las competencias, aunque no estaría presente al momento de disputarse el Gran Premio.
Además del mandatario, se espera la presencia de otras autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, junto a algunos intendentes que acompañarán una jornada que ya forma parte de la agenda deportiva y social de Tucumán.
- Sortearán un auto 0 kilómetro
El público tendrá otro atractivo durante la extensa jornada. En los accesos al hipódromo, promotoras entregarán gratuitamente cupones que deberán ser completados con los datos personales para participar de los sorteos previstos durante el día. El premio principal será un auto 0 kilómetro, aunque también se sortearán motocicletas, bicicletas, televisores y otros premios sorpresa.
Los primeros sorteos comenzarán aproximadamente a las 15, mientras que el momento más esperado será cerca de las 19, cuando se realice el sorteo del automóvil. Desde la organización aclararon que para participar será requisito ser mayor de 18 años.
- El Gran Premio está previsto para las 18.30
El momento central de la jornada llegará en el duodécimo turno. A las 18.30 está previsto que se largue el Gran Premio “Batalla de Tucumán”, que reunirá a 13 caballos dispuestos a recorrer los exigentes 2.200 metros en busca de la gloria.
La nómina de participantes, con sus respectivos números de largada, es la siguiente: 1) Rumor de Fuego, 2) Santo Hermano, 3) Golden Warrior, 4) Thor Medina, 5) Ecográfico Rim, 6) Puro Poder Real, 7) Pepe Curdeles, 8) Contursi, 9) Suffok, 10) Stavros Dream, 11) Travel Pass, 12) Dr. Legasov y 13) Endor Rye.
El grupo reúne a varios de los mejores caballos que compitieron durante la presente temporada en el circuito regional y nacional. Entre ellos aparecen ejemplares con experiencia en pruebas de jerarquía y representantes locales que buscarán aprovechar el conocimiento de una pista que conocen a la perfección.
- Llegó el porteño Thor Medina y está en gran forma
Uno de los nombres que genera mayor expectativa es Thor Medina. El descendiente de Mootasadir arribó este martes por la mañana procedente de Río Cuarto, donde permanece desde hace aproximadamente un mes luego de ser adquirido por propietarios cordobeses.
El caballo llega con antecedentes de enorme jerarquía. Durante esta temporada ganó un Grupo I y luego representó a la Argentina en el Gran Premio “Latinoamericano” disputado en Perú. “El caballo está muy bien. Desde que está a nuestro cuidado se mostró en una muy buena forma. Es un ejemplar de mucha calidad”, aseguró Martín Carezzana, uno de los entrenadores de Thor Medina.
El preparador, de todos modos, sabe que la misión no será sencilla. “El Batalla es una carrera durísima. Los locales son muy buenos caballos y cuentan con la ventaja de conocer muy bien la pista”, reconoció Carezzana.
- Competirán varios de los mejores jockeys de Sudamérica
La calidad de los caballos tendrá su correlato en la fusta. Seis jockeys que consiguieron triunfos en Grandes Premios de Grupo I confirmaron su presencia para la reunión. Por segundo año consecutivo, uno de los grandes protagonistas será el brasileño Jorge Ricardo. El jinete nacido en Río de Janeiro es una leyenda del turf sudamericano y ostenta el récord mundial de más de 13.300 triunfos.
También llegará desde Brasil Altair Domingos, quien durante la presente temporada consiguió ganar tres Grandes Premios de Grupo I.
La lista de figuras se completa con Gustavo Emiliano Calvente, Wilson Moreyra, Pedro “Chilila” Robles y Osvaldo “Fleco” Alderete, todos ganadores en el máximo nivel internacional.
- Dos jocketas le pondrán glamour a la fiesta
La presencia femenina también tendrá un lugar destacado. María Eugenia Schneider y la tucumana Romina Villegas serán parte del mitin y aportarán su talento a una jornada que reunirá a figuras de distintos puntos del país. Villegas, nacida en Tucumán y actualmente radicada en Buenos Aires, acumula 123 triunfos y volverá a competir en la pista que la vio dar sus primeros pasos dentro del mundo del turf.
- Dos clásicos de las Carreras de las Estrellas
Entre los grandes atractivos de la jornada aparecen las dos competencias correspondientes a las Carreras de las Estrellas, auspiciadas por la Fundación Equina Argentina.
El clásico “Estrellas Tucumanas”, reservado para ejemplares adultos, se correrá sobre 1.500 metros a las 16.40. Los locales Jolly Boy y Smiling Nich, el santiagueño Remanente y el porteño Excelsum Hit aparecen entre los principales protagonistas.
A las 17.30 llegará la segunda “Estrella”, reservada para potrillos de tres años. La competencia tendrá un recorrido de 1.400 metros y reunirá a varios de los mejores ejemplares de la región. Nio Nio, el santiagueño Get Closer, Saint Nich y Áspero, que vienen de ocupar los primeros lugares en el clásico “General José de San Martín”, se perfilan como los nombres a seguir.
- Los mejores velocistas dirán presentes
La velocidad tendrá su gran momento con el clásico “Lito Bestani”. La competencia se disputará sobre 1.200 metros a las 19.55 y reunirá a varios de los velocistas más destacados de la región. Los porteños Talento Emergente y Libero, el santiagueño Wild Lucky Kid y el local Enloqueceme aparecen entre los principales aspirantes a quedarse con la victoria en una carrera que promete ser de máxima intensidad desde la largada.
- LA GACETA transmitirá en vivo la reunión
La jornada también tendrá una cobertura especial de LA GACETA. Este jueves, entre las 16.30 y las 19.30, el diario realizará un streaming en vivo dedicado al Gran Premio “Batalla de Tucumán”. La transmisión permitirá seguir de cerca una de las reuniones más importantes del calendario hípico nacional, con las carreras, el análisis de la jornada y el contacto con sus principales protagonistas.
La cobertura podrá seguirse a través de www.lagaceta.com.ar y de LA GACETA PLAY. Así, quienes no puedan acercarse al Hipódromo también tendrán la posibilidad de vivir desde sus hogares el clima de una jornada que promete tener al turf como gran protagonista.