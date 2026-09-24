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Ya están a la venta las entradas para San Martín-Gimnasia de Jujuy: cuánto cuestan y cómo comprarlas

La venta online ya está habilitada para el partido del domingo a las 21. Las localidades visitantes corresponden al sector Codo Visitante.

Foto de archivo.
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Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Hinchas de San Martín ya pueden comprar entradas online para visitar a Gimnasia de Jujuy este domingo a las 21 en el estadio 23 de Agosto, por la Primera Nacional.
  • Los tickets cuestan $35.000 para adultos y $20.000 para menores en el sector Codo Visitante, y se adquieren vía web mediante registro y pago por Mercado Pago.
  • La habilitación de público visitante permitirá a la hinchada tucumana acompañar al equipo de Alejandro Orfila en Jujuy en un cruce clave de la fecha 31.
Resumen generado con IA

Los hinchas de San Martín ya pueden comprar las entradas para el partido del domingo frente a Gimnasia de Jujuy, que se disputará desde las 21 en el estadio 23 de Agosto. La venta para el público visitante ya fue habilitada de manera online y contempla localidades para el sector destinado a la parcialidad tucumana.

Las entradas se adquieren a través de gyej.pasesvip.com.ar. Allí, los hinchas deberán ingresar a la plataforma y completar el proceso de compra para acceder a las localidades disponibles para el encuentro.

La Entrada Popular Visitante tiene un valor de $35.000 y corresponde al sector Codo Visitante. En tanto, la Entrada Popular Visitante para niños cuesta $20.000 y también corresponde al Codo Visitante. Son las dos alternativas disponibles para los hinchas de San Martín.

Para avanzar con la operación, el sistema requiere iniciar sesión con una cuenta de Google. Una vez dentro de la plataforma, se deben completar los datos solicitados tanto del comprador como de cada una de las personas que asistirán al estadio.

Cómo realizar la compra

En el proceso se deben ingresar nombre, apellido y DNI de los asistentes, además de los datos correspondientes al comprador. Una vez completada la información requerida, el pago de las localidades puede realizarse a través de Mercado Pago.

De esta manera, los hinchas de San Martín ya tienen habilitada la venta online para acompañar al equipo en Jujuy. El conjunto de Alejandro Orfila visitará a Gimnasia desde las 21, en el estadio 23 de Agosto, por la fecha 31 de la Primera Nacional.

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